Bursa'da polisten kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçmaya çalışan hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı.

Osmanbey Caddesi'nde bisikletiyle giden Y.Ü'yü durduran polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kimlik kontrolü yaptı.

Şüphelinin hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.

Bunun üzerine polis ekiplerinden koşarak kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlının kullandığı bisikletin de çalıntı olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi polis merkezine götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek