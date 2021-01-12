Bursa'da ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı
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Bursa'da ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

12.01.2021 19:17 | Son Güncelleme: 12.01.2021 19:20
Bursa'da ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ormanlık alanda düşerek yaralanan ve mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ormanlık alanda düşerek yaralanan ve mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin N. (33) bisikletiyle Zeyniler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana gitti.

Bisikletini bırakarak bir şelalenin yakınlarına doğru yürüyen Hüseyin N, düşerek yaralandı.

Hüseyin N'nin telefonla yardım istemesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, ANDA, AKUT, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hava kararmadan ekipler tarafından yaralı halde bulunan Hüseyin N, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hüseyin N'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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