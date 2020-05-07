Bursa'da oğlakların ismini vatandaşlar belirleyecek
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Bursa'da oğlakların ismini vatandaşlar belirleyecek

Bursa'da oğlakların ismini vatandaşlar belirleyecek
07.05.2020 14:16 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:23

Bursa'da, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezinde dünyaya gelen ikiz keçi yavrularının ismi, anketle belirlenecek.

Bursa'da, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezinde dünyaya gelen ikiz keçi yavrularının ismi, anketle belirlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 13 yıldır can dostların daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürebilmeleri için hizmet veren merkez, yeni misafirlerini ağırlamanın heyecanını yaşıyor.

Kedi ve köpeğin yanı sıra at, ördek, midilli gibi farklı türlerde yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan barınakta 6 yıldır yaşamını sürdüren "Beyaz" isimli keçi, ikiz yavrular dünyaya getirdi. Günlerini çimlerde oynayarak geçiren ikizler, sevimlilikleriyle merkezin ilgi odağı oldu.

Merkezdeki görevliler de onların bakımını özenle yürütüyor.

İsimlerini vatandaşlar belirleyecek

Barınağın neşe kaynağı olan yavru keçilere verilecek isimler halk tarafından seçilecek.

Osmangazi Belediyesinin sosyal medya hesaplarında yavru keçilere hangi isimlerin konulması için anket düzenlendi. Ankete katılan vatandaşlar tarafından en çok önerilen iki isim, ikizlerin bundan sonraki adları olacak.

Kaynak: AA

Manşet

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