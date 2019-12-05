Bursa'da engellilere temsili kına

05.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:27

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Yıldırım Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 5 down sendromlu genç kız için kına gecesi tertip etti. Çok sayıda davetlinin katıldığı kınada oyunlar oynayan ve dans eden genç kızlar, unutulmayacak bir gece yaşadı.



Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli, çalışma arkadaşlarının down sendromlu genç kızının kına gecesi hayalini öğrendi. Genç kızın hayalini gerçekleştirmek için harekete geçen AFAD personeli, Yıldırım Belediyesi yetkilileriyle iletişime geçti. Başkan Oktay Yılmaz'ın talimatı doğrultusunda hemen hazırlıklara başlayan belediye ekipleri, Barış Manço Kültür Merkezi'nde salon ayarladı. AFAD personeli de 'Beyaz Kelebekler Kına Gecesi' adını verdikleri organizasyon için seferber oldu. Hazırlıklar sürerken, tertip edilen kına gecesine 4 down sendromlu genç kız daha dahil edildi.



Hayalleri gerçek oldu



Belediyenin ayarladığı salon kına gecesine uygun bir şekilde hazırlanarak down sendromlu genç kızların ailesi ve yakınları davet edildi. Alkışlar eşliğinde salona girdikten sonra ellerine kına yakılan genç kızların aileleri duygu dolu anlar yaşadı. Hayallerine kavuşan genç kızlar, pasta kesiminin ardından babalarıyla dans etti.



Gece boyu müzik eşliğinde oyunlar oynayıp sevdikleriyle eğlenceli anlar geçiren genç kızlar, unutulmayacak bir gece geçirdi. AFAD Şube Müdürü Bekir Becermen ve Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Servet Hocaoğulları, emeği geçenler için teşekkür konuşması yaptı. Hocaoğulları'nın down sendromlu genç kızlara özel yazdığı şiir geceye renk kattı. - BURSA

Kaynak: İHA