Bursa'da çocukluk arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı Bursa'nın Gürsu ilçesinde, kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü çocukluk arkadaşını uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü çocukluk arkadaşını uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstiklal Mahallesi'nde geçen cumartesi günü çocukluk arkadaşı Emrah Arslanoğlu'nun zemin kattaki evinin penceresinin açık olduğunu fark eden şüpheli Ahmet B. (24) içeri girdi.

Yatağında uyuyan Emrah Arslanoğlu'nu vücudunun 13 yerinden bıçakladığı ileri sürülen Ahmet B, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Şüpheliyi kanlı giysileriyle evden çıkarken gören komşular, polise ihbarda bulundu.

Gürsu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin penceresinden baktıklarında Arslanoğlu'nun hareketsiz olduğunu gördü. Kapıyı kırarak içeri giren ekiplerin çağırdığı 112 Acil Servis görevlileri, Arslanoğlu'nun öldüğünü belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İhbarı yapan komşularla görüşen polisler, Arslanoğlu'nun arkadaş çevresini araştırdı.

Ekipler, şüpheli davranışlarda bulunan ve parmağında bıçak yarası bulunan Ahmet B'yi gözaltına aldı.

İlk ifadesinde suçunu itiraf eden Ahmet B'nin, Emrah Arslanoğlu ile çocukluk arkadaşı olduğunu, kendisine rencide edici sözler söylediği ve hakaret ettiği için onu bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA