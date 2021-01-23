Bursa'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, sürücü ağır yaralandı
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Bursa'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, sürücü ağır yaralandı

23.01.2021 00:35 | Son Güncelleme: 23.01.2021 00:39
Bursa'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, sürücü ağır yaralandı

BURSA'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin önce kaldırıma, ardından ağaca çarptığı kazada sürücü Ercan P. (29) ağır yaralandı.

BURSA'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin önce kaldırıma, ardından ağaca çarptığı kazada sürücü Ercan P. (29) ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, Otosansit Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametinden Bursa'ya doğru ilerleyen Ercan P. yönetimindeki 25 DT 665 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce kaldırıma ardından da yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Sürücü Ercan P. hurdaya dönen otomobilde sıkışarak ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ercan P., itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ercan P., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ercan P.'nin vücudunda çok sayıda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Öte yandan, olay yerine gelip kardeşinin durumunu öğrenen sürücünün ağabeyi Sercan P., sinir krizi geçirip otomobili yumrukladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bursa'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, sürücü ağır yaralandı
Bursa'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, sürücü ağır yaralandı
Bursa'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, sürücü ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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