Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Ercan P. yönetimindeki 25 DT 665 plakalı otomobil, Şirinevler Mahallesi Otosansit Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aydınlatma direğini devirip ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ercan P. araçta sıkıştı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ercan P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yerine gelip kardeşinin durumunu öğrenen sürücünün ağabeyi Sercan P, sinir krizi geçirip otomobili yumrukladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin