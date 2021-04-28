Bursa'da 5 yaşındaki oğlunu boğduğu iddiasıyla tutuklanan futbolcu yargılanıyor

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye yatırılan oğlunu boğduğu iddiasıyla hakkında dava açılan futbolcunun yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye yatırılan oğlunu boğduğu iddiasıyla hakkında dava açılan futbolcunun yargılanmasına devam edildi.

Bursa 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cevher Toktaş (34), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanık, "Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, olay günü hastanede görev yapan hekimin tanık olarak dinlenilememesi nedeniyle duruşmayı erteledi.

Olay

Geçen sezon Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Bursa Yıldırımspor'da forma giyen Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı 23 Nisan 2020'de yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye götürmüş, çocuk hastanede Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alınmıştı.

Bir süre sonra odadan çıkan Toktaş, çocuğunun fenalaştığını belirterek doktorlardan yardım istemişti. Doktorların kalp masajı yaparak müdahale etmesinin ardından yoğun bakım servisine alınan Kasım Toktaş, yaklaşık 2 saat sonra yaşamını yitirmişti.

Polis merkezine 4 Mayıs'ta giden Cevher Toktaş, oğlunu öldürdüğünü söyleyerek teslim olmuştu. Tutuklanan Toktaş hakkında "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler