Bursa'da 3 ev, alev alev yandı BURSA'nın Keles ilçesindeki evde çıkan yangın, çevredeki 2 eve daha sıçradı.

BURSA'nın Keles ilçesindeki evde çıkan yangın, çevredeki 2 eve daha sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Keles'e bağlı Kayadibi Mahallesi'ndeki evde, dün saat 21.00 sıralarında, elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 2 eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Erhan Tosun ve Mesut Tosun'a ait olduğu öğrenilen 3 ev, yangında kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA