Bursa'da 29 Ekim coşkusu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da 29 Ekim coşkusu

28.10.2020 23:05 | Son Güncelleme: 28.10.2020 23:11
Bursa'da 29 Ekim coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen renkli etkinliklerle Cumhuriyet coşkusu tüm Bursa'yı sardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen renkli etkinliklerle Cumhuriyet coşkusu tüm Bursa'yı sardı.

Cumhuriyet'in ilanının 97'inci yılına özel olarak kapsamlı bir program hazırlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikleri, Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhuriyet Konseri ile start aldı. Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasında çalışan yaklaşık bin personel, mesaiye ay yıldızlı kırmızı tişörtlerle gelirken, bina adeta gelincik tarlasına döndü. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na "Birlikte Cumhuriyetiz 81 İl Türkiye'yiz" konsepti ile Türkiye haritası yapbozu hazırlandı.

Bursa sokaklarında 29 Ekim coşkusu

Resmi törenler Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlarken, emniyet güçlerinin ve atlı birliklerin geçişi vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu üstü açık otobüsle şehir turu attı. Şehrin önemli noktalarından geçerek uzun bir güzergahta konser veren Büyükşehir Bandosu, vatandaşları Cumhuriyet coşkusuna ortak etti.

Öte yandan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki açık sergi alanında Bursa'daki eski Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından fotoğraflar sergilendi.

Vatandaşlar sergiyi ilgiyle takip ederken, Tarihi Belediye Binası önündeki UNESCO Alanı ise Cumhuriyet Bayramı'na özel bir konseptle düzenlendi. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilanına giden sürecin anlatıldığı görsellerin yanı sıra Atatürk'ün, milletvekilleri ve askeri erkan ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkarken çekilmiş fotoğrafı birebir ölçülerde modellendi. - BURSA

Bursa'da 29 Ekim coşkusu
Bursa'da 29 Ekim coşkusu
Bursa'da 29 Ekim coşkusu
Bursa'da 29 Ekim coşkusu
Bursa'da 29 Ekim coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sevim Emre Işın Karaca Hakan Taşıyan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Ali Koç Yücel İldiz Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Kaza Fransa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da 29 Ekim coşkusu - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 23:11:04. #1.15#
title