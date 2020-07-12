Bursa'da 1,5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan çöp kamyonu şoförü "asli kusurlu" bulundu
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Bursa'da 1,5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan çöp kamyonu şoförü "asli kusurlu" bulundu

Bursa'da çarptığı 1,5 yaşındaki çocuğun ölümüne, annesinin de yaralanmasına neden olan çöp kamyonu sürücüsü, bilirkişi raporunda asli kusurlu bulundu.

Bursa'da 1,5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan çöp kamyonu şoförü
12.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:07

Bursa'da çarptığı 1,5 yaşındaki çocuğun ölümüne, annesinin de yaralanmasına neden olan çöp kamyonu sürücüsü, bilirkişi raporunda asli kusurlu bulundu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameyle açılan davaya sunulan bilirkişi raporunda, merkez Osmangazi ilçesinde evlerinin önünde bisiklet kullanan Ebrar Nisa'nın (1,5) ölümü, annesi Filiz Deniz'in (26) ise yaralanmasıyla sonuçlanan 19 Haziran'daki kazanın oluşuna ilişkin tespitlere yer verildi.

Raporda ölen Ebrar Nisa Deniz ve yaralanan anne Filiz Deniz'in yolun dışında bulunduklarına işaret edilerek bu nedenle bir kusurlarının bulunmadığı belirtildi.

Bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu için "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen sürücü Ünsal A'nın kusur durumuna ilişkin değerlendirmede, olay yerinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin tutanağına da yer verildi.

Olay yerinde tutulan tutanakta da kusurun sürücüye atfedildiğine işaret edilen raporda, "Kaza anında yayaların sürücünün araç kör noktasında kalmadığı anlaşılmış kazanın kamyon sürücüsünün sağa dönüşü esnasında yeterli dikkat ve özeni göstermemesinden kaynaklandığı izlenmiş, kamyon şoförü ile gerçekleşen kazada tespit edilen sürücü ihlalinin ilgili kanunda ayrıca asli kusuru kapsamına girdiği sonucuna varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Raporda şunlar kaydedildi:

"Kaza anında müşteki yaya Filiz Deniz ile vefat eden yaya Ebrar Nisa Deniz'in tamamen yol dışındayken kazaya maruz kaldıkları, temin edilen video görüntülerinden net olarak izlenmiş, olay yerinde yapılan incelemelerde araç sol ön teker kısmının 1,5 metre arsa kısmına, yayaların olduğu noktaya sarktığı görülmüş, herhangi bir ihlalleri görünmeyen her iki yayanın da mevcut kasa da kusurlarının olmadığı görülmüş. Sürücü Ünsal A. dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal ettiğinden tamamen kusurlu bulunmuştur."

Olay

Merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi 240. Sokak'taki evlerinin önünde bisiklet kullanan Ebrar Nisa ve yanındaki annesi Filiz Deniz'e, 19 Haziran'da yol kenarında bekledikleri sırada sokağa dönüş yapan Ünsal A. idaresindeki çöp kamyonu çarpmıştı. Sıkıştıkları yerden çıkarılan anne ve çocuğu hastaneye kaldırılmış, Ebrar Nisa Deniz kurtarılamamıştı. Ayaklarında kırıklar oluşan anne Filiz Deniz, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Tutuklanan sürücü Ünsal A. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, sürücü için "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Kaynak: AA

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