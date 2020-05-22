BURSA Bulgaristan'dan gelen TIR'da 500 bin TL'lik kaçak içki ele geçti
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BURSA Bulgaristan'dan gelen TIR'da 500 bin TL'lik kaçak içki ele geçti

Bulgaristan'dan gelen TIR'da 500 bin TL'lik kaçak içki ele geçtiBulgaristan'dan Bursa'ya gelen bir TIR'da yapılan aramada, piyasa değeri 500 bin TL olan kaçak içki ele geçirildi.

22.05.2020 18:43 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:48

Bulgaristan'dan gelen TIR'da 500 bin TL'lik kaçak içki ele geçti

Bulgaristan'dan Bursa'ya gelen bir TIR'da yapılan aramada, piyasa değeri 500 bin TL olan kaçak içki ele geçirildi.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan TIR ile kaçak içki getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler TIR'ı takibe aldı. Bir haftalık takibin ardından TIR, polis ekipleri tarafından Osmangazi ilçesine giriş yaparken durduruldu. TIR şoförü G.D. ile yanındaki S.Ç. ve H.Ç. gözaltına alındı. TIR'da yapılan aramada piyasa değeri 500 bin TL olan kaçak içki ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

BURSA Bulgaristan'dan gelen TIR'da 500 bin TL'lik kaçak içki ele geçti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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