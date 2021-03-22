Burhaniye'de izinsiz afişe geçit yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Burhaniye'de izinsiz afişe geçit yok

22.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:12
Burhaniye'de izinsiz afişe geçit yok

Burhaniye Belediyesi, son zamanlarda artan izinsiz afiş ve reklam faaliyetlerine "Dur" dedi.

Burhaniye Belediyesi, son zamanlarda artan izinsiz afiş ve reklam faaliyetlerine "Dur" dedi. Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma ile ilçede çevre ve görüntü kirliliğine neden olan izinsiz asılan reklam afişleri kaldırıldı.

Yapılan çalışma kapsamında izinsiz asılan afişlere cezai işlem uygulandı. Burhaniye Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ile işbirliği içinde afiş denetimleri yaptı. Yapılan denetimlerde tüm uyarılara rağmen izinsiz afiş asıp çevre kirliliğine neden olan firmaların afişleri toplanırken, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 42. maddesinin gereği "İzinsiz Afiş Asma" suçundan 3 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

Daha Temiz Burhaniye için

Özellikle halkın yoğun olduğu meydanlar, parklar, caddeler ve sokaklarda, izinsiz şekilde reklam afişi ve ilan asılmaması için denetimlerin periyodik olarak süreceğini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye'mizde estetiği bozan ve çirkin görüntüye neden olan gelişi güzel asılan reklam afişleri için önlemlerimizi alarak cezai işlem uygulamasına devam ediyoruz. Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan işletmeleri daha temiz bir Burhaniye için duyarlı olmaya davet ediyoruz.. Vatandaşlarımızla el ele daha temiz bir Burhaniye için, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise, ilçede bu tür izinsiz afiş asımlarında 0266 412 64 50 numaralı telefonundan ya da 0505 190 07 07 numaralı Whatsapp şikayet hattından ihbar ve şikayetlerini bildirebileceklerini belirtti. - BALIKESİR

Burhaniye'de izinsiz afişe geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Pervin Buldan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burhaniye'de izinsiz afişe geçit yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 13:12:28. #1.16#
title