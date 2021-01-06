Burhanettin Duran kimdir? Burhanettin Duran kaç yaşında ve nerelidir? Burhanettin duran hayatı ve biyografisi
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Burhanettin Duran kimdir? Burhanettin Duran kaç yaşında ve nerelidir? Burhanettin duran hayatı ve biyografisi

06.01.2021 00:11 | Son Güncelleme: 06.01.2021 00:15
Burhanettin Duran kimdir? Burhanettin Duran kaç yaşında ve nerelidir? Burhanettin duran hayatı ve biyografisi

Televizyon programlarında yaptığı yorumlar ve yazdığı yazılarla dikkat çeken Burhanettin Duran internette araştırılmaktadır. Vatandaşlar Burhanettin Duran kimdir? Burhanettin Duran kaç yaşında ve nerelidir? Burhanettin duran hayatı ve biyografisini araştırıyor. İşte detaylar!

Burhanettin Duran, Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı altında siyasal İslam'ın dönüşümü üzerine akademik çalışmaların yazarı olarak tanınan bir Türk siyasal yaşam bilimcisidir. İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü eski öğretim üyesidir. Halen, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından finanse edilen Ankara merkezli bir düşünce kuruluşu olan Siyasal, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı'nın (SETA) genel müdürüdür.

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

Burhanettin Duran, 1971 yılında Sakarya Adapazarı'nda doğdu. Duran, Sakarya'da lise eğitimini Adapazarı İmam Hatip Okulu'nda devam etti ve 1989 yılında mezun oldu. 1991 yılında Atilla Arkan ve Kadir Ardıç gibi diğer mezunlarla birlikte Sakarya İmam-Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'ni (SİMDER) (Sakarya İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği) kurdu.

Duran, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1994 yılında Bilkent Üniversitesi'nde "Kenan Evren ve Turgut Özal'ın seküler Kavramsallaştırmaları: Karşılaştırmalı Bir Perspektif"başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Duran doktora derecesini aldı. Aynı üniversiteden "Türkiye'de İslamcı Siyasal Düşüncenin İmparatorluktan Erken Cumhuriyete Dönüşümü (1908-1960): Necip Fazıl Kısakürek'in Siyasi Fikirleri" başlıklı doktora tezini 2000 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Bilkent'te araştırma görevlisi olarak çalıştı.

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