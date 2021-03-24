Burgazada'daki ahırlar İBB tarafından yıkıldı
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Burgazada'daki ahırlar İBB tarafından yıkıldı

24.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:23

Burgazada'daki ahırlar İBB tarafından yıkıldı Burgazada'da atlara ait ahırların yıkılması yönünde verilen karar sonrası İBB yetkilileri, adadaki son ahırları da yıktı.

Burgazada'daki ahırlar İBB tarafından yıkıldı

İSTANBUL - Burgazada'da atlara ait ahırların yıkılması yönünde verilen karar sonrası İBB yetkilileri, adadaki son ahırları da yıktı. Yıkım esnasında çevrede bulunan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

105 atın ruam hastalığı sonucu itlaf edilmesinin ardından faytonlar durdurulmuş, kaçak ahırların yıkılmasına karar verilmişti. İBB tarafından açıklanan karar sonrası, Adaların Atları Platformu üyeleri, geçtiğimiz cumartesi günü Adalar'da konuya tepki olarak eylem düzenleyip alınan kararın iptal edilmesini istemişti.

Tüm itirazlara rağmen, Burgazada'da kalan son at ahırları da bu sabah İBB ekiplerince iş makinalarıyla tamamen yıkıldı. Yıkımlar esnasında çevrede bulunan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Burgazada'daki ahırlar İBB tarafından yıkıldı
Burgazada'daki ahırlar İBB tarafından yıkıldı
Burgazada'daki ahırlar İBB tarafından yıkıldı
Burgazada'daki ahırlar İBB tarafından yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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