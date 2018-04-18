Burdur Şeker Fabrikası İçin Konsorsiyum Oluşturuldu

Burdurlu sivil toplum örgütleri temsilcileri ve iş adamlarından oluşan Isparta-Burdur Pancar Ekicileri Kooperatifi Burdur Şeker Sanayi ve Ticaret Konsorsiyumu kuruldu.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiriciler Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Burdur Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, Isparta-Burdur Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Nasuh Eroğuz, Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir ve iş adamı Hasan Aksöz, oluşturulan konsorsiyumun içinde bulunduklarını açıkladı.

Toplantıda konuşan Başkan Ercengiz, çalışmanın ticaret ve sanayi odası başkanlığının önderliğinde başlatıldığını dile getirdi.

Burdurlu iş adamlarının da destek verdiği bir konsorsiyuma dönüşerek fabrikanın özelleştirilmesi halinde B planı olarak satışa talip olunduğunu aktaran Ercengiz, Burdur bileşenlerinin satışta gücünü birleştirerek fabrikasının Burdur halkında kalması yönünde bir çalışmaya imza attığını ifade etti.

Yusuf Keyik ise konsorsiyumun oluşması için çaba sarf ettiklerini belirterek, "16 Nisan'da geçici teminatı ve konsorsiyum dosyasını hazırlayarak Ankara'ya gönderdik. 17 Nisan'da dosyamızın kontrolünü yaptırarak Özelleştirme İdaresine teslim edildi." dedi.