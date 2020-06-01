BURDUR Sebze yüklü kamyon devrildi 1'i ağır 3 yaralı
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BURDUR Sebze yüklü kamyon devrildi 1'i ağır 3 yaralı

Sebze yüklü kamyon devrildi: 1'i ağır 3 yaralıBURDUR'da sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

01.06.2020 08:34 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:42

Sebze yüklü kamyon devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

BURDUR'da sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası kamyondan saçılanlar nedeniyle karayolu sebze tarlasına döndü.

Antalya'dan İstanbul'a sebze götüren 23 yaşındaki Hikmet Oğuzhan Kaptan'ın kullandığı 11 AAG 743 plakalı kamyon, gece Antalya- Burdur karayolunun Kurna rampalarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi.

Kazada sürücüyle kamyonda yolcu olarak bulunan Hüseyin Avcı (35) ve Serdar Demir (23) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hüseyin Avcı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sebze tarlasına dönen yolun temizlenmesi nedeniyle Antalya- Burdur karayolu yaklaşık 1 saat Burdur istikametine trafiğe kapandı. Sebzeler ve kamyonun kaldırılmasından sonra yol trafiğe açıldı.

BURDUR Sebze yüklü kamyon devrildi 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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