Burdur'da düzenlenen operasyonda 79 parça tarihi eser ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Burdur'da düzenlenen operasyonda 79 parça tarihi eser ele geçirildi

09.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:41
Burdur'da düzenlenen operasyonda 79 parça tarihi eser ele geçirildi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 79 parça tarihi eser ele geçirildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 79 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Y'nin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda şüpheli, Çavdır ilçesi Bayır Mahallesi'nde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 46 sikke, 2 ok ucu, 31 obje olmak üzere toplam 79 parça eser ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

İlgili Haberler

Son dakika haber | Akçakale'de, 243 parça tarihi eser ele geçirildi
Son dakika haber | Akçakale'de, 243 parça tarihi eser ele geçirildi
Malatya'da, 6 etnografik tarihi eser ele geçirildi
Malatya'da, 6 etnografik tarihi eser ele geçirildi
Kütahya'da 101 tarihi eser ele geçirildi
Kütahya'da 101 tarihi eser ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses Aras Bulut İynemli
Spor Ozan Tufan Pierre Webo Ersun Yanal Serdar Aziz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burdur'da düzenlenen operasyonda 79 parça tarihi eser ele geçirildi - Burdur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 12:40:33. #1.15#
title