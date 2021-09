Burak Yılmaz: Derbide kendi oyunumuzu oynarsak sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum

"Bu maçın diğer maçlardan puan anlamında bir farkı yok"

" Trabzon'da takımın kazanıp kazanmadığını sadece şehrin atmosferini hissederek anlarsınız"

- Fransa Lig 1 ekiplerinden LOSC Lille'in formasını giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, ligin 6'ncı haftasında Lens ile oynayacakları derbi maçı öncesinde kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Taraftarlardan her zaman güzel mesajlar aldığını ifade eden Burak Yılmaz, "Sosyal medyadaki taraftarlarımızdan her zaman güzel mesajlar aldım ve bu devam ediyor. Tek amacım onları mutlu etmek. Onların desteğini hissedebiliyorum ve onlar için kazanmak, gol atmak istiyorum. Bana her zaman aşklarını hissettiriyorlar ve kulübün formasını giydiğimde onlar için oynuyorum. Pierre Mauroy Stadı'nda adımı zikrettiklerini duyduğumda desteklerinden besleniyorum ve beni bu şekilde desteklediklerinde çok duygulanıyorum. O anda onlar için daha fazla gol atma dürtüsü hissediyorum. Umarım onları mutlu edebilirim çünkü onlar beni mutlu ediyor. Bundan sonraki tüm hedeflerimi, öncekiler gibi onlara adıyorum. Taraftarlar beni kalbinde tutuyor, ben de onları benim kalbimde tutuyorum" diyerek sözlerini noktaladı.