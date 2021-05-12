Burak Sergen yoğun bakımdan çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burak Sergen yoğun bakımdan çıktı

Burak Sergen yoğun bakımdan çıktı
Hürriyet - Haberler | Magazin

'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterini canlandıran oyuncu Burak Sergen, 11 Nisan'da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterini canlandıran oyuncu Burak Sergen, 11 Nisan'da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Covid-19'a yakalandığı tespit edilen ve yoğun bakıma alınan oyuncu, solunum güçlüğü yaşayınca 22 Nisan'da entübe edilmişti.

60 yaşındaki oyuncunun yoğun bakımdan çıktığını, normal odaya alındığını ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

1 aydır yoğun bakımda yatan Burak Sergen'den müjdeli haber geldi
1 aydır yoğun bakımda yatan Burak Sergen'den müjdeli haber geldi
Hasta yatağında sağlık sistemini eleştiren aktör Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Hasta yatağında sağlık sistemini eleştiren aktör Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Kenan Doğulu Serdar Ortaç
Spor Muslera Fatih Terim Yılmaz Vural Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Burak Sergen yoğun bakımdan çıktı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 17:54:23. #1.16#

title