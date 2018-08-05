Burak Kılanç: Üniversiteyi Görmeden Tercih Yapmayın

İSTİNYE Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç, tercih yapacak üniversite adayları içinde tavsiyelerde bulundu. Masa başında doğru tercih yapılamayacağına dikkat çeken Kılanç,"Üniversiteyi görmeden tercih yapmayın" dedi.

Yurt içi ve yurt dışından 140 üniversitenin katıldığı 'Üniversite Tercih Fuarı'Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle başladı. Fuara, yoğun ilgi gösteren üniversite adayları ve aileler üniversitelerin yetkilileriyle yüz yüze görüşüp bilgi aldı. Çift anadal, yandal, yatay ve dikey geçiş, burs olanakları, taban puanlar, tercih ve sıralama ile üniversite eğitimine yönelik tanıtım uzmanlarına kafalarındaki soru işaretlerini soran öğrencilere, akademisyenler ve rektörler de birebir görüşerek üniversitelerle ilgili detaylı bilgi aktardı.

"TERCİH MASA BAŞINDA YAPILMAZ"

Fuarda stant açan İstinye Üniversitesi'nin tanıtım uzmanları ve akademisyenleri de öğrencilere ve ailelerine hem üniversite hakkında bilgi verdi hem de tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenleri aktardı. Stantta bulunup öğrencilerle birebir görüşen İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç, "Başarılı bir üniversiteye geçiş süreci sadece sınavlardaki başarıyla elde edilmiyor. Tercih döneminin de etkin şekilde kullanılması lazım.Adaylar her dakikayı ve saniyeyi iyi değerlendirmeli. Tercih masa başında yapılmaz" dedi.

FUARI 3 GÜN İÇİNDE 90 BİN KİŞİNİN ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR

31 Temmuz'da sınav sonuçlarının açıklanmasıyla fiilen tercih döneminin başladığını söyleyen Kılanç,"Adaylar şu anda üniversiteleri dolaşmaya başladı. Teker teker üniversiteleri dolaşmak yerine temsilcilerinin bulunduğu fuarlar çok daha etkin oluyor. Bu fuarı 3 gün içinde 90 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Mesleğinizi, hayatınızın belki de en önemli yıllarını geçireceğiniz üniversiteyi mutlaka gidip yerinde ziyaret etmeniz, havasını solumanız, ortamını görmeniz, kantini ve kütüphanesinde zaman geçirmeniz, akademisyenleriyle sohbet etmeniz gerekiyor. Adaylar tercih döneminin hakkını iyi versinler" diye konuştu.

"TABAN BAŞARI SIRASININ GERİYE ÇEKİLMESİ ADAYLARI RAHATLATTI"

Bu sene YKS'nin ilk defa uygulanıyor olmasından dolayı bir takım sıkıntılar yaşandığını fakat yavaş yavaş bu sıkıntılar aşıldığını aktaran Kılanç,"Sınav sonuçlarının ilk açıklandığı gün kılavuzda geçen yıl ki taban başarı sıralarının yer almamasından dolayı belirsizlik vardı. Zaman içinde yapılan çalışmalar neticesinde adaylar ve aileler net şekilde önlerini görebiliyorlar. Özellikle YÖK'ün almış olduğu mühendislik, mimarlık, hukuk, öğretmenlik ve tıp alanında taban başarı sırası uygulamasındaki sınırların geriye çekilmesi pek çok adayı rahatlattı" dedi.

"EĞİTİMDEKİ BAŞARIYA BURS PAKETLERİYLE KATKI SAĞLIYORUZ"

"İstinye Üniversitesi olarak bizler eğitimde başarıya, ciddi burs desteği vererek katkı sağlama çabası içerisindeyiz" diyen Kılanç, "Çok şeffaf, kuralları belli ve başarıyı ön plana çıkartan burs paketleriyle öne çıktığımızı düşünüyorum. Adayların üniversitenin aday web sitesinde burslarla ilgili detayları incelemesini öneririm. Özellikle belli bölümler için belli başarı sırasındaki adaylara önemli burs paketleri öneriyoruz. İlk 50 bine kadar olan öğrencilere eğitim desteği paketleri vardır, biz bu sene bölümlere özgü başarı aralıklarında bu burs paketlerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı. - İstanbul