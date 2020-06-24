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Bundesliga'da haftanın notları: Hızlanın, bitişe geliyoruz!

Geçtiğimiz aylarda tüm dünyayı saran Covid-19 salgını, hayatımızın her alanında olumsuz etkiler bıraktı.

Bundesliga'da haftanın notları: Hızlanın, bitişe geliyoruz!
24.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:50

Geçtiğimiz aylarda tüm dünyayı saran Covid-19 salgını, hayatımızın her alanında olumsuz etkiler bıraktı. Günlük yaşantımızda yaptığımız en basit dahi işler dahi aksarken, insanlar arası etkileşim minimum düzeye indi.

Koronavirüsün futbol endüstrisine olan etkisi de şüphesiz fazlasıyla ağır oldu. Bazı ligler, sezonu olduğu gibi tamamlama yolunu seçtiler. Bazıları farklı alternatiflere yöneldiler. Almanya Bundesliga ise bu zorlu süreci en iyi yöneten liglerden biriydi

Bundesliga yetkilileri, aldıkları doğru tedbirlerle sezonu haziran ayının ortasından itibaren kaldığı yerden devam ettirmeyi başardı.

Ulaşılan son noktada geçtiğimiz cumartesi günü, 33. hafta mücadeleleri toplu halde oynandı ve ligin son haftası için geri sayım başladı.

Şimdi gelin, Bundesliga’nın 33. haftasında yaşanan gelişmelere birlikte göz atalım.

HAFTANIN NOTLARI:

RB Leipzig’i deplasmanda 2-0 mağlup eden Borussia Dortmund’un, sezonu ikinci sırada noktalaması kesinleşti.

Ligde bu hafta alınan sonuçlarla Augsburg, Mainz ve Köln, kümede kalmayı garantileyen ekipler oldular.

Hertha Berlin deplasmanında kaybeden Leverkusen, son hafta öncesi dördüncü sıradaki yerini Paderborn’u yenen Mönchengladbach’a kaptırdı.

3- RB Leipzig (63 puan)

4- Mönchengladbach (62 puan)

5- Leverkusen (60 puan)

Evinde Wolfsburg’a 4-1 yenilen Schalke’nin ligdeki galibiyet hasreti 15 maça çıktı. Schalke forması giyen milli oyuncularımızdan Ozak Kabak, 90 dakika boyunca sahadaydı. Ahmed Kutucu ise oyuna 65. Dakikada mücadeleye dahil oldu.

Haftayı 49 puanda tamamlayan Wolfsburg ve Hoffenheim, Almanya’yı gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etmeye hak kazandılar.

Freiburg’u 3-1’le geçen şampiyon Bayern Münih, Bundesliga’da bu sezon 96 gole ulaştı. Bavyera ekibi, son hafta Wolfsburg karşısında dört gol bulursa sezonu 100 golle tamamlayacak.

Hoffenheim, evinde Union Berlin’i 4-0 mağlup etti. Union Berlin filelerini bir kez sarsan Munas Dabbur, takımına son dört maçta dört gollük katkı sağladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VİZESİNİ HANGİ TAKIMLAR ALACAK?

Bundesliga’da sezonun en çekişmeli rekabetlerinden birisi kuşkusuz Şampiyonlar Ligi’ne katılma yarışı olarak değerlendirilebilir. Bayern Münih ve Borussia Dortmund’un, Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı garantilemesinin ardından gözler son iki bilet için verilecek mücadeleye çevrildi. İlk dört iddiasını sürdüren üç ekibin kalan maçları şöyle:

RB Leipzig (63 puan)

Augsburg – Leipzig

Borussia Mönchengladbach (62 puan)

Mönchengladbach – Hertha Berlin

Bayer Leverkusen (60 puan)

Leverkusen – Mainz

RB Leipzig, henüz matematiksel olarak Şampiyonlar Ligi’ne gitme hakkı kazanamamasına karşın, çok büyük bir sürpriz olmazsa ligi ilk dörtte tamamlayacak. Bundesliga’da puan eşitliği durumunda genel averaj esas alınıyor. 33. hafta itibarıyla Leipzig’in averajı (+42) olarak göze çarpıyor. Rakiplerinden Mönchengladbach (+25), Leverkusen ise (+16) averaja sahip. Özetle Leipzig’in ilk dört dışında kalması için en azından Leverkusen’ın bu büyük averaj farkını kapatması gerekiyor.

Averaj konusu, Bayer Leverkusen’ın şansını oldukça azaltıyor. Haftaya Mönchengladbach’ın önünde giren Peter Bosz’un ekibi, Hertha Berlin’e yenilerek yakaladığı fırsatı Mönchengladbach’a teslim etti. Leverkusen ile Mönchengladbach arasındaki yarışta olasılıklar şu şekilde:

Mönchengladbach kazanırsa rakibinin karşılaşmasındaki sonuca bakmadan Şampiyonlar Ligi vizesi alacak.

Mönchengladbach berabere kalır, Leverkusen galip gelirse iki takım arasındaki eşitliği bozmak için genel averaj dikkate alınacak. Bu noktada Leverkusen dokuz farklı bir galibiyet elde edemezse Mönchengladbach, Şampiyonlar Ligi’ndeki yerini ayırtacak.

Mönchengladbach kaybeder, Leverkusen sahadan zaferle ayrılırsa Avrupa’nın bir numaralı kupasına Leverkusen ismini yazdıracak.

Almanya’yı bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Leipzig ve Leverkusen, aynı başarıyı önümüzdeki sene tekrarlamak istiyorlar. Mönchengladbach ise 2016/17 sezonun ardından ilk kez Devler Ligi’ne katılmanın hesaplarını yapıyor.

KÜMEDE KALMA MÜCADELESİ SON ANA KADAR DEVAM EDECEK

Geçtiğimiz yıl ligde fırtına gibi esen, Ömer Toprak ve Nuri Şahin’in formasını giydiği Werder Bremen, bu sezon tam anlamıyla kâbus yaşıyor. Bir önceki sezon bütün övgüleri toplayan genç teknik direktör Florian Kohfeldt, şu an eleştirilerin odağında yer alıyor. Sezon genelinde taraftarını hayal kırıklığına uğratan ligin köklü ekibi, son dönemde aldığı birkaç galibiyetle kümede kalma umutlarını taze tutmayı başarmıştı. Oynadığı son maçta ise Mainz’a kaybeden Werder Bremen’in direkt olarak ligde kalma ihtimali sona erdi. Bremen’in mümkün olan tek kurtuluş yolu Play-Out maçları olarak görülüyor. Bu noktada önlerine Fortuna Düsseldorf engeli çıkıyor. Düsseldorf’un, rakibine karşı iki puanlık üstünlüğü bulunuyor.

Werder Bremen’in yanı sıra ligde sıkıntılı günler geçiren bir diğer kulüp ise Fortuna Düsseldorf. İki milli oyuncumuz Kenan Karaman ile Kaan Ayhan’ın takımı, birçok karşılaşmada iyi performans sergilese de istediği sonucu almakta zorlanıyor. İki takımın yetersiz performansları istatistiklere de yansımış durumda.

BU SEZON LİGDE EN AZ GALİBİYET ALAN EKİPLER:

1- Paderborn (4 galibiyet)

2- DUSSELDORF (6 galibiyet)

3- WERDER BREMEN (7 galibiyet)

BU SEZON LİGDE EN AZ GOL ATAN TAKIMLAR:

1- Paderborn (35 gol)

2- WERDER BREMEN, DUSSELDORF (36 gol)

3- Union Berlin (38 gol)

BU SEZON LİGDE KALESİNDE EN ÇOK GOL GÖREN EKİPLER

1- Paderborn (71 gol)

2- WERDER BREMEN (68 gol)

3- DUSSELDORF, Mainz (64 gol)

BU SEZON İÇ SAHADA EN AZ PUAN TOPLAYAN TAKIMLAR

1- WERDER BREMEN (6 puan)

2- Paderborn (8 puan)

3- Mainz (14 puan)

Ligin son haftasında, 30 puanı bulunan Fortuna Düsseldorf, Union Berlin deplasmanına gidecek. 28 puanlı Werder Bremen ise Köln’ü konuk edecek. Düsseldorf, kendi maçı maçını kazanırsa ligi 16. sırada bitirmeyi garantileyecek ve kümede kalmak için Bundesliga 2’yi üçüncü basamakta tamamlayan ekiple Play-Out maçları oynayacak. Bu durumda Werder Bremen, lige veda edecek.

Werder Bremen kazanır, Düsseldorf kaybederse Play-Out hakkı Werder Bremen’in olacak. Puan eşitliği gerçekleşirse iki takımın genel averajlarına bakılacak. An itibarıyla Fortuna Düsseldorf (-28), Werder Bremen (-32) averaja sahip.

BUNDESLIGA’DA GOLCÜLER ÖNE ÇIKIYOR

Sezon genelinde iki isim, attıkları gollerle kendilerinden sıkça bahsettirdiler. Şu ana kadar 33 golü olan Lewandowski ile 26 gol kaydeden Timo Werner, takımlarının başarısında büyük rol oynadılar. Polonyalı golcü Lewandowski, Bundesliga’da bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını ele geçirdi.

Borussia Dortmund’un yıldızı Erling Haaland ise sarı-siyahlılara katılmasının ardından ligde forma giydiği 10 karşılaşmada 12 gole imza attı. Haaland’ın bu müthiş performansının da etkisiyle Borussia Dortmund, bu sezon Bundesliga’da 83 gole ulaştı ve kulüp rekoru kırdı.

Andre Silva, salgın süreci sonrasında lige bomba gibi dönen isimlerden birisi. Frankfurt’un yıldız oyuncusu, Bundesliga’daki son yedi mücadelesinde altı kez fileleri sarsmayı başardı. Son dönemde çıkışa geçen bir diğer isim olan Munas Dabbur, geride kalan dört maçta attığı dört golle takımına önemli bir katkı sağladı.


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