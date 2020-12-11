Ulus Pazarı'nın kapalı olduğundan haberi olmayan Bulgarlar, elleri boş geri döndüler
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Ulus Pazarı'nın kapalı olduğundan haberi olmayan Bulgarlar, elleri boş geri döndüler

11.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:26
Ulus Pazarı'nın kapalı olduğundan haberi olmayan Bulgarlar, elleri boş geri döndüler

Edirne'de cuma günleri kurulan ve binlerce Bulgaristan vatandaşının gelerek alışveriş yaptığı Ulus Pazarı'nın kapatılma süresi uzatılınca, pazara gelen Bulgaristan vatandaşları elleri boş geri döndü.

Dünyayı ve ülkemizi adeta esir alan koronavirüs salgınının üstesinden gelebilmek için Bakanlıklar harici İl Hıfzıssıhha Kurulları da karar almaya devam ediyor. Edirne'de cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'na şehir dışından çok sayıda esnaf ve vatandaşın gelmesiyle birlikte bulaş riskinin arttığı şu günlerde Edirne Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu pazaryerinin iki hafta kapatılmasına karar verdi. Bu hafta açılması planlanan pazarın alınan ek kararla birlikte ikinci talimata kadar kapatılmasına karar verildi.

Ulus Pazarı'nın kapalı olduğundan haberi olmayan Bulgarlar, elleri boş geri döndüler

BULGARLAR ELLERİ BOŞ DÖNDÜ

Pazarın kapatılması süresinin uzatıldığından haberdar olmayan Bulgaristan vatandaşları geldikleri pazarın kapalı olduğunu görünce şoka uğradı. Pazardan hiçbir alışveriş yapamadan elleri boş dönen Bulgar vatandaşları, alışverişlerini kent merkezinde gerçekleştirdi.

Ulus Pazarı'nın kapalı olduğundan haberi olmayan Bulgarlar, elleri boş geri döndüler

BULGARİSTAN VATANDAŞLARININ GÖZDESİYDİ

Kapatılan Ulus Pazarı özellikle Bulgaristan vatandaşlarının son dönemde gözde olan yerlerden biri haline gelmişti. Edirne'ye gelerek kıyafetten, zücaciyeye, temizlik ürününden sağlık ilaçlarına kadar hemen hemen her ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgaristan vatandaşlarının tercihi Ulus Pazarı oluyordu. Edirne'ye 1 ayda gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı ise 232 bin 324'e ulaşmıştı.

Ulus Pazarı'nın kapalı olduğundan haberi olmayan Bulgarlar, elleri boş geri döndüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
KADİR BABA: Anca gidersiniz yolunuz yokuş sizlerlemi uğraşacağız
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