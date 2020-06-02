Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 538 yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 144 kişi yaşamını yitirdi.
02.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:38
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 144 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 538'e çıktı.
- Bulgaristan
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 144 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 19 kişi daha artarak 2 bin 538'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olan toplamda 1123 kişinin de iyileştiği açıklandı.
- Bulgaristan
Kaynak: DHA