Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 538 yükseldi
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Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 538 yükseldi

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 144 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 538 yükseldi
02.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:38
 Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 144 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 538'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 144 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 19 kişi daha artarak 2 bin 538'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olan toplamda 1123 kişinin de iyileştiği açıklandı.


- Bulgaristan

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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