Bulduğu göktaşlarına 150 bin dolar teklif ettiler ama satmadı, 3 milyon lira istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bulduğu göktaşlarına 150 bin dolar teklif ettiler ama satmadı, 3 milyon lira istiyor

08.03.2021 09:20 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:24
Bulduğu göktaşlarına 150 bin dolar teklif ettiler ama satmadı, 3 milyon lira istiyor

Sinop'ta tarlasında gezerken gökten yanı başına servet düşen adam, göktaşları için teklif edilen 150 bin doları kabul etmedi.

Sinop'ta tarlasında gezerken gökten yanı başına servet düşen adam, göktaşları için teklif edilen 150 bin doları kabul etmedi. Tarlayı iyice araştırıp bulduğu parça sayısını artıran yaşlı adam, daha önce 3 kilo gelen taşlar için 1 milyon TL isterken, bulduklarının yaklaşık 10 kilograma çıkmasıyla fiyatı da 3 milyon TL'ye çıkardı.

Yaklaşık 2 ay önce gerçekleşen olayda tarlasında gezen 64 yaşındaki Durmuş Yalçın'ın yanına göktaşı düştü. Yerdeki taşı almaya kalkan yaşlı adamın eli yandı. Durumdan şüphelenen adam, ertesi gün aynı yere tekrar gittiğinde 10 parça taş buldu. Çok değerli olduğunu öğrendiği taşları 1 milyon TL fiyatla satışa çıkardı. Medyada çıkan haberlerin büyük yankı uyandırması üzerine Yalçın bulduğu taşları muhtemel bir hırsızlık olayına karşı banka kasasında koruma altına aldı.

Taşları analiz ettirmek için tanıdıklarına 3 parça örnek gönderen yaşlı adam, XRF analiz cihazıyla bunlarda altın, gümüş, kobalt, demir, bakır, manganez, titanyum, paladyum, rodyum, rutenyum, kadmiyum, çinko gibi 10'dan fazla elementin çeşitli miktarlarda bulunduğunu öğrendi. Bilimsel analiz için ise çıkacak sonucu bekliyor. Gözünde daha değerli hale gelen taşlardan daha fazla bulabilmek için tarlayı baştan başa dolaştı. Farklı çeşit ve renklerde taşlar bularak daha önce 10 parça olan taş sayısını 30'un üzerine çıkardı. Kilogram ve çeşidin artmasıyla fiyat da 3'e katlandı.

Yeni bulduğu taşlar arasında yeşil ve kırmızı renklerde kısmen şeffaf olan iki taş dikkatini çekti. Yalçın kolonya dökünce parlayan ve içi görünen taşları oldukça merak ettiğini dile getirdi. Beyaz bir tabaka üzerinde sarı-yeşil ve en üstte kırmızı rengi alan böyle bir taşı daha önce hiç görmediğini belirtti.

Durmuş Yalçın'a göktaşları için teklifler de gelmeye başladı. Taşlar için 3 milyon TL isteyen Yalçın, 150 bin dolar ve 500 bin TL gibi teklifleri geri çevirdi. Yalçın bunları şu şekilde anlattı:

"Teklifler oldu. Ankara'dan 'kuyumcuyum 150 bin dolar vereyim' diyen oldu. İlk bulduğum 3 kiloyu benden istedi. Genç yaşta birisiydi, ben de fazla itimat etmedim. Sosyal medyadan da baktım fotoğrafını göremeyince üçkağıtçıdır, tokatçıdır diye dikkate almadım. Birkaç sefer sık sık aramaya başlayınca ben telefonunu engelleyip attım. Edirne'den birisi aradı 'ne kadar istiyorsun bu taşlara' diye sordu. Daha önce bulduğumuz taşlara 1.5 milyon TL istiyorum dedim. '500 bin TL'ye alayım geleyim paranı da vereyim bankada hesabına yatırayım' dedi. Bu taşların değerli olduğunu anlayınca ona da ucuza vermemek için araştıracağım, daha erken dedim. Ona da vermedim"

Yalçın, bulduğu yeni taşları da banka kasasında saklamayı planlıyor. - SİNOP

Bulduğu göktaşlarına 150 bin dolar teklif ettiler ama satmadı, 3 milyon lira istiyor
Bulduğu göktaşlarına 150 bin dolar teklif ettiler ama satmadı, 3 milyon lira istiyor
Bulduğu göktaşlarına 150 bin dolar teklif ettiler ama satmadı, 3 milyon lira istiyor
Bulduğu göktaşlarına 150 bin dolar teklif ettiler ama satmadı, 3 milyon lira istiyor
Bulduğu göktaşlarına 150 bin dolar teklif ettiler ama satmadı, 3 milyon lira istiyor
Bulduğu göktaşlarına 150 bin dolar teklif ettiler ama satmadı, 3 milyon lira istiyor
Bulduğu göktaşlarına 150 bin dolar teklif ettiler ama satmadı, 3 milyon lira istiyor
Bulduğu göktaşlarına 150 bin dolar teklif ettiler ama satmadı, 3 milyon lira istiyor
Bulduğu göktaşlarına 150 bin dolar teklif ettiler ama satmadı, 3 milyon lira istiyor
Bulduğu göktaşlarına 150 bin dolar teklif ettiler ama satmadı, 3 milyon lira istiyor
Bulduğu göktaşlarına 150 bin dolar teklif ettiler ama satmadı, 3 milyon lira istiyor
Bulduğu göktaşlarına 150 bin dolar teklif ettiler ama satmadı, 3 milyon lira istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Soral Murat Balcı Hakan Taşıyan Demet Özdemir
Spor Arda Turan Caner Erkin Ersun Yanal Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bulduğu göktaşlarına 150 bin dolar teklif ettiler ama satmadı, 3 milyon lira istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 09:24:37. #1.14#
title