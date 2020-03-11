Bulanıklı muhtarlardan yüksekokuluna ziyaret
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Okul Müdürü, Bulanık, Muş, Güncel

Bulanıklı muhtarlardan yüksekokuluna ziyaret

Muş'un Bulanık ilçesinde mahalle ve köy muhtarları, Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

11.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:24
Bulanıklı muhtarlardan yüksekokuluna ziyaret

Muş'un Bulanık ilçesinde mahalle ve köy muhtarları, Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Okul Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Galip Halidi ile bir araya gelen muhtarlar, ilçenin eğitim durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Halidi, ziyarette yaptığı konuşmada, öğrencilerin istihdam oranı yüksek programları tercih etmesi gerektiğini belirterek, "Söz konusu bölümler ve özellikle kız öğrencilere yurt temini konusunda atılan adımlar ilçeye ciddi katkı sağlayacak. Açılan bölümler geleceği olan bölümler. Yurt konusunda desteklerinizi istiyoruz." dedi.

Balotu Köyü Muhtarı Hasan Basri Kılınç da eğitim seviyesinin yükselmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktardı.

Kaynak: AA

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