Bukalemun gibi adam oldum
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Bukalemun gibi adam oldum

Mahmut Tuncer, Artukbey kahvesinin bayi toplantısında sahneye çıktı. Tuncer "rapçi dediler, rockçı dediler, bakkal amca dediler, bukalemun gibi oldum" diyerek herkesi güldürdü.

17.12.2019 09:39 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:39
Bukalemun gibi adam oldum



Halk müziğinin ünlü ismi "Anadolu'nun Kahvesi Türkiyemizin kokusu sloganıyla yola çıkan Artukbey kahvesinin Fame Residence Otel'de düzenlenen bayi toplantısında sahneye çıktı. Mahmut Tuncer'in söylediği şarkılar ve sözler damga geceye damga vurdu. Konser sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan sanatçı yine gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.



Kaynak: Snob Magazin

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