Bukalemun gibi adam oldum
Mahmut Tuncer, Artukbey kahvesinin bayi toplantısında sahneye çıktı. Tuncer "rapçi dediler, rockçı dediler, bakkal amca dediler, bukalemun gibi oldum" diyerek herkesi güldürdü.
Halk müziğinin ünlü ismi Mahmut Tuncer "Anadolu'nun Kahvesi Türkiyemizin kokusu sloganıyla yola çıkan Artukbey kahvesinin Antalya Fame Residence Otel'de düzenlenen bayi toplantısında sahneye çıktı. Mahmut Tuncer'in söylediği şarkılar ve sözler damga geceye damga vurdu. Konser sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan sanatçı yine gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.