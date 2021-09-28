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Buharkent'te toplu konut projesinde sona gelindi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Buharkent'te toplu konut projesinde sona gelindi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Buharkent Belediyesi'nin koordinesinde yürütülen toplu konut projesinde sona gelindi.

BUHARKENT, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Buharkent ilçesinde Buharkent Belediyesi'nin koordinesinde yürütülen toplu Konut projesinde sona gelindi.

Buharkent Belediyesi tarafından başlatılan toplu konut projesinde çalışmalarda sona yaklaşılırken, dairelerin satışları da başladı. Belediyenin gelir kaynaklarını artırmak adına çeşitli projeler üreten Buharkent Belediyesi, şimdi de vatandaşların uygun fiyata ev sahibi olabilmeleri adına başladığı toplu konut projesini halka arz etti. Yaklaşık 11 milyon TL değerindeki projede 43 daire ve 4 dükkan yer alıyor. Buharkent Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile 2+1 ve 3+1 dairelerin bulunduğu toplu konut projesinde sona gelindiğini ve satışların başladığını müjdeledi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, belediye hizmetlerinin daha hızlı ve kaliteli olabilmesi için yeni gelir kaynakları oluşturmanın yanı sıra vatandaşların uygun fiyatlı ev sahibi olabilmeleri için adım attıklarını belirterek, "Belediyemiz tarafından yapılmakta olan toplu konut projemizin sonuna geliyoruz. Buharkent'imizin en güzel noktasında ve en iyi konutların inşa edildiği toplu konut projemizin sonuna gelmekteyiz. Otopark düzenleme ve giriş yolu en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. 2+1, 3+1 dairelerimiz ile dükkanlarımız siz değerli halkımızın satışına hazırdır" dedi.

110 metrekare olan 2+1 dairelerin 260 ile 270 bin TL arasında, 137 metrekare olan 3+1 dairelerin ise 325 ile 335 bin TL arasında satışa sunulacağı öğrenildi. - AYDIN

Buharkent'te toplu konut projesinde sona gelindi

Buharkent'te toplu konut projesinde sona gelindi

Buharkent'te toplu konut projesinde sona gelindi

Buharkent'te toplu konut projesinde sona gelindi

Buharkent'te toplu konut projesinde sona gelindi

Buharkent'te toplu konut projesinde sona gelindi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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