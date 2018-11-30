Budo'dan Sefer İptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Mudanya-Eminönü/Sirkeci seferleriyle 08.30 ve 11.00'deki Eminönü/Sirkeci-Mudanya seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.
Aynı gerekçeyle 08.30'daki Mudanya-Büyükçekmece, 09.30'daki Mudanya-Armutlu (İhlas) seferiyle 10.00'daki Armutlu (İhlas)-Eminönü/Sirkeci ve 10.30'daki Büyükçekmece-Mudanya seferleri de yapılamayacak.