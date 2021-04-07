Budist keşiş, Tayland'da yağmur fırtınası nedeniyle mahsur kaldığı mağaradan günler sonra kurtarıldı

Tayland'da 4 Nisan'da meditasyon için gittiği mağarada yağmur fırtınası nedeniyle mahsur kalan Budist keşiş, günler sonra kurtarıldı.

Tayland'da 4 Nisan'da meditasyon için gittiği mağarada yağmur fırtınası nedeniyle mahsur kalan Budist keşiş, günler sonra kurtarıldı.

BBC'nin bölgedeki arama kurtarma ekiplerinin Facebook gönderisinde paylaştığı bilgilerden aktardığına göre, 17 kişilik dalgıç ekibi, yağmur fırtınası nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu sular altına gömülen mağarada mahsur kalan keşiş Phra Ajarn Manas'ı kurtardı.

Artan su seviyesi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının geciktiğini ifade eden ekipler, kurtarılan keşişin hemen güvenli bir yere götürüldüğünü ve tedavisine başlandığını kaydetti.

Olay

Budist keşiş Phra, 4 Nisan'da Tayland'ın Phitsanulok eyaletinde bir mağaraya meditasyon için girmişti.

Daha sonra bölgede etkili olan yağmur fırtınası sonucu söz konusu mağara sulara gömülmüş, keşiş Phra da burada mahsur kalmıştı.

Bölge sakinleri, keşişin geri dönmemesinden endişelenerek durumu yetkililere bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya