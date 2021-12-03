Budanma mevsimi geldi, tamircilerde yoğunluk başladı

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de budama mevsiminin başlamasıyla birlikte, motorlu testere tamircilerinde yoğunluk yaşanmaya başlandı. Motorlu testerenin yenisini almak yerine eskisini tamir ettirmek isteyenlerin sayısı artınca, işleri yoğunlaşan tamircilerin de yüzleri güldü.

Hasat sezonunun sona ermesi ve yapraklarının dökülmesinin ardından başta meyve olmak üzere birçok ağaç türünde budama işlemlerine başlandı. Yeni sezon öncesi ağaçları budayarak daha iyi verim almak isteyenler üreticiler, motorlu testerelerini depolardan çıkardı. Son zamanlarda motorlu testere ürünlerindeki fiyat artışı vatandaşı, bakım ve tamire yöneltti. Evinde arızalı veya bakıma ihtiyaç duyan motorlu testeresi bulunanlar, tamircilerin yolunu tuttu. Motorlu testereleri tamir eden ustalar ise, yaşanan yoğunluktan dolayı mutlu oldu.

"Motorlu testerenin sezonu açıldı"

Denizli'de motorlu makineleri tamir ederek geçimini sağlayan Halil Çelik, motorlu testere daha çok kullanım sezonun açıldığını söyleyerek tamir işlerinin de artığını belirtti. Çelik, "Burada motorlu testerenin yanında çapa makinesi jeneratör ve su motoru gibi farklı tamirler yapıyoruz. Çapa makinesi ve ilaç makinesinin sezonu bittiği için motorlu testere tamirlerini yapıyoruz. Motorlu testerenin sezonu açıldı. Kış geldiği için herkes odun kesmek istiyor. O yüzden bunların tamirini yapıyorum" dedi.

Arızalar hatalı kullanımdan kaynaklı

Motorlu testerelerde daha çok yanlış kullanımdan kaynaklı arızalar yaşandığını kaydeden Halil Çelik, "Motorlu testerelerin bozulmaları daha çok odunları kesecekleri zaman oluyor. Makinede bulunan rölanti yağı kaçıyor. Yağlı bezle karıştırıyorlar. Örnek veriyorum 1 litre benzine 50 gram yağ katmaları lazım. 50 gram yerine daha fazla yağ kattıkları zaman rölanti de bozuluyor. Rölanti bozulduğu zaman vatandaşlar odun ve budama işlemini yapamıyor. Daha sonra vatandaşlar bize getiriyor. Biz bu işlemi kendimiz ayarlayarak motorun çalışmasını sağlıyoruz. Örnek vermek gerekirse çivili tahta kestiğiniz zaman testere zincirinin ağzını bozabilir. Zincirin keskinliği gider bu sefer bize geliyorlar. Bizde zincirleri keskinleştiriyoruz. Motorun yarım veya bir saat sonra kestikten sonra dinlenme süresi vardır. Bunu fazla keserseniz çok ısındığı zaman pistona zarar verir" diye konuştu.

"Tamir işlerimizde yüzde 70 artış var"

Orijinal motorlu testere parçaların pahalı olduğuna dikkat çeken Halil Çelik, Çin ürünlerinin daha uygun fiyatta bulunduğunu söyledi. Çelik, tamir işlerinde yüzde 70 artış olduğunu belirterek, "Orijinal ürünlerin maliyeti yüksek oluyor. Ama Çin ürünleri biraz daha ucuz oluyor. Kış sezonu olduğu için tamire olan talep biraz daha fazla. Tamir işlerimizde yüzde 70 artış var. Herkes bakımını yaptırıyor. Bazı motorlu testerelerin arızası oluyor. Vatandaşlar arızasını yaptırmaya geliyor. İster istemez kış olduğu için arttı. Yazın motorlu testere tamiri pek olmuyor. Makinler dolar üzerinden alındığı ve yurtdışından geliyor. Bundan dolayı fiyatları pahalı oluyor. Vatandaşlarımız yeni makine almak yerine tamir ettirmeyi tercih ediyor. Vatandaşlarımız motorlu testerede bozulan parçaları yaptırarak daha az maliyette imkan sağlayabiliyor" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ