Bucaspor 1928 Başkanı Aktaş: Futbolumuzla anılmak istiyoruz
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Bucaspor 1928 Başkanı Aktaş: Futbolumuzla anılmak istiyoruz

18.03.2021 12:54 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:39
Bucaspor 1928 Başkanı Aktaş: Futbolumuzla anılmak istiyoruz

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Artvin Hopaspor deplasmanındaki golsüz beraberlikle liderliği yine Diyarbekirspor'a kaptıran Bucaspor 1928'de Başkan Cihan Aktaş, maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulunurken, Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu'nun söylemlerinin kabul...

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Artvin Hopaspor deplasmanındaki golsüz beraberlikle liderliği yine Diyarbekirspor'a kaptıran Bucaspor 1928'de Başkan Cihan Aktaş, maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulunurken, Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu'nun söylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Maç sonu gerilimiyle ilgili sosyal medyada dolaşan videonun bir kısmının yayınlanmasına tepki gösteren Aktaş, olayların çarpıtıldığını söyledi. Maç bitiminde sahaya giren Hopalı taraftarların Bucalı futbolculara saldırdığını aktaran Aktaş, "Maçın son düdüğü ile birlikte oyuncularımıza Hopalılar saldırıda bulunarak 15-20 dakika tartakladılar. Zaten maç boyunca ortam gergindi. Pandemi döneminde maçlar seyircisiz oynanıyor diye biliyoruz ancak 300'e yakın taraftar stattaydı" dedi.

Aktaş, "Karşılaşma boyunca, 'Sizi değil Diyarbekirspor'u şampiyon yapacağız' gibi tahrik dolu sloganlar atıldı. Sosyal medyada dolaşan videoda bunlar yok. Hopaspor camiasına yakışmayan söylemler bunlar. Her şeye inat sahada savaşarak şampiyon olacağımıza kulüp olarak inanıyoruz" şeklinde konuştu. Maç sonunda Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu'nun dile getirdiği sözleri asla kabul etmediklerini ifade eden Aktaş, "Uğur hocamızın sözlerinin kabul edilebilir bir yanı yok. Ben bir Diyarbakırlı olarak o sözlerin arkasında duracak değilim. Biz profesyonel bir kulübüz ve spora siyasetin alet edilmesini istemeyen ender kulüp başkanlarından birisiyim" diye konuştu.

BALCIOĞLU'NA YAPTIRIM OLACAK

"O gergin ortamda nabızların yükseldiği anda maalesef hocamızın ağzından anlık bir refleksle istenmeyen sözler çıkmış" diyen Aktaş, "Artık bunun geri dönüşü yok. Hocamızı disiplin kurulumuza sevk ettik. Usül neyse yaptırım yapacağız. Ancak özellikle son haftalarda hem sosyal medyada hem de maçlar sırasından bize karşı bir provokatif eylemler söz konusu. 93 yıllık bir kulübüz. Bizim bir tarihimiz var. Türk futboluna katkılarımız var. Biz maçların sahada yarışılıp, sahada kazanılmasını istiyoruz. Liglerin bitimine 7 haftalık bir süreç kalmışken inanılmaz derecede baskı, tehdit ve söylemlere maruz kalıyoruz. Biz futbolumuzla, başarılarımızla anılmak istiyoruz. Bu tarz saldırılara sezon sonu kupayı kaldırarak cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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