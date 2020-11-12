Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var
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Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var

12.11.2020 10:58 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:44

Elazığ'da klasik araba tutkunu Halis Yüksel,1970 model olan gözü gibi baktığı "Chevrolet" marka otomobiline 350 bin TL verilmesine rağmen satmadı. Genellikle hafta sonları kullandığı arabası için Yüksel "Yaşını hiç göstermiyor, yolda gidişi ve verdiği haz çok güzel" ifadelerinde bulundu.

Kentte esnaflık yapan Halis Yüksel, 2015 yılında İstanbul'dan 22 bin 500 dolara (61 bin 600 lira) 1970 model "Chevrolet" marka klasik bir otomobil aldı.

"HAFTA SONLARI KULLANIYORUZ"

Arabanın teknik özellikleri hakkında bilgi veren Halis Yüksel, "Bu arabayı, 2015 yılının Ocak ayında aldım. 22 bin 500 dolara aldım ama kur böyle değildi, 2,8 liraydı. O zamandan beri araba ben de, çok büyük bir masrafı olmadı. Sadece kaportasında ve boyasında eksik gördüğümüz yerlerinde restorasyon oldu. Genelde hafta sonları ya da güzel gezme havası olduğu zaman arabayı çıkarıp kullanıyoruz. Onun dışında genelde hep garajda. Arabanın her şeyi orijinal değişen bir parçası yok. 1970 yılındaki Chevrolet, 236 inc motor L6, 6 silindir otomatik 3 şanzıman modeli" dedi.

Klasik araba tutkunun 1970 model aracına talep büyük: Villasını takas eden var

VİLLAYLA TAKAS TEKLİFİ

Aracına arsa takası ve villa tekliflerinin geldiğini, ancak onu satmadığını dile getiren Yüksel, "Şehir içi trafiğinde düşük hızla giderken özellikle fotoğraf çekmeye çalışan, park halindeyken fotoğrafını çekenler oluyor. Bunları sosyal medyada paylaşıyorlar, biz de görünce hoşumuza gidiyor. Bugüne kadar araba, 300 ile 350 bin TL arasında fiyatlar gördü. Bizim aklımızdaki fiyat ise 400 bin TL ve bu fiyat gelirse büyük ihtimalle satabiliriz. Arabaya taleplerin çoğu, batıdan geliyor. Özellikle Ege bölgesinde İzmir, Balıkesir ya da Marmara bölgesinden İstanbul'dan arsa takası, villa ve yatırımlık yerler çok geliyor" diye konuştu.

Klasik araba tutkunun 1970 model aracına talep büyük: Villasını takas eden var

"VERDİĞİ HAZ ÇOK GÜZEL"

Arabasını 8 aydır ilk kez garajdan çıkardığını belirten Yüksel, "Pandemi dönemi ve sıkıntılı zamanlar olduğu için arabayı garajdan çıkarmadım. Gördüğünüz gibi tek marşta hiç problem olmadan direkt çalıştı. Arabayı ilk alıp Elazığ'a getireceğim zaman çekici ile mi getirelim diye aile arasında istişarede bulunduk. Sonra dedim ki, İstanbul'dan Ankara'ya otobandan giderim, bir sıkıntı çıkarsa çekici çağırırım. Arabaya binip 100 kilometre gittikten sonra araba daha farklı güven vermeye başladı. Yolda gidişi ve verdiği haz çok güzeldi. O dönem 45 yaşındaydı ve o yaştaki bir araba gibi değildi çok ayrı bir his ve sürüş tadı vardı. İstanbul'dan Elazığ'a sadece yakıt için durduk. Biz bununla Doğu ve Karadeniz bölgelerine gezilere gittik, bakımlarını yaptıktan sonra hiçbir problem yaşamazsınız" şeklinde konuştu.

İşte Chevrolet'ten görüntüler:

Klasik araba tutkunun 1970 model aracına talep büyük: Villasını takas eden var
Klasik araba tutkunun 1970 model aracına talep büyük: Villasını takas eden var
Klasik araba tutkunun 1970 model aracına talep büyük: Villasını takas eden var
Klasik araba tutkunun 1970 model aracına talep büyük: Villasını takas eden var
Klasik araba tutkunun 1970 model aracına talep büyük: Villasını takas eden var
Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (7)
VTNDS: MAL YA BU SAT GİTSİN İŞTE GERİZEKALI
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ENGİN: He canım heFilla vermişler vermemiş 350 vermişler olmaz demiş ama 400 e razı. Yahu bu villa kaç para kardeşim. 2 1 daire bile 400 bin TL.
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ADANA: Bu hurdaya 30 bin bile vermem , açlıktan ağzı kokuyor 400 bin TL diyor
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