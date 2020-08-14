Bu merkeze gelen 'şifayap' oluyor
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Bu merkeze gelen 'şifayap' oluyor

Bu merkeze gelen 'şifayap' oluyor Samsun'daki bu merkeze hastalardan tam not 'Kaplıcalar diyarı' Samsun'un Havza ilçesinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde kurulduğu günden bu zamana kadar 3 bin kişi şifa buldu.

14.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:04

Bu merkeze gelen 'şifayap' oluyor

Samsun'daki bu merkeze hastalardan tam not

SAMSUN - 'Kaplıcalar diyarı' Samsun'un Havza ilçesinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde kurulduğu günden bu zamana kadar 3 bin kişi şifa buldu.

OMÜ Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine gelen hastalar birçok farklı yöntemle tedavi edilebiliyor. Günümüze kadar 3 bin kişiyi sağlığına kavuşturan merkez, hastalardan tam not aldı. Verilen hizmet karşılığında hayran kalan hastalar otel tadında son teknolojik ürünlerle ile hizmet aldıklarını söylediler. Öğretim üyesi hocalar ve fizyoterapistlerin görev yaptığı merkezde romatizma, ortopedik ve nörolojik rahatsızlıklar tedavi ediliyor.

Günde 200 kişi hasta tedavi olmak için merkeze geliyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ilçe dışından gelen hastaları da ağırlıyor. Ücretsiz servisler ile hastalar evlerinden alınarak tekrar aynı adrese bırakılıyor. Hidroterapi; kaplıca havuz tedavisi, nörolojik ve ortopedik hastaları tedavisi yapılıyor. Pandemi döneminde tedbirler çerçevesinde hizmete devam ettiklerini ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlu Fizyoterapisti Mehmet Akif Mızrak, "Burada haftanın 4 günü poliklinik hizmeti veriliyor. 8 fizyoterapist, 6 fizik tedavi tekniker ile kas ve iskelet problemi bulunanlara, nörolojik sıkıntısı olan kişilere, eklem rahatsızlıklarına yönelik fizik tedavi hizmeti sunmaktayız. Pandemi döneminde de tamamen halkımızın sağlığını ön planda bulundurarak gerekli tedbirleri de alarak hizmete devam ediyoruz. Türkiye'nin farklı şehirlerinden zaman zaman merkezimize başvuran hastalarımız oluyor. Konaklama ve kaplıca hizmetimizle herkesin tedavilerini karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

2017 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda ayaklarını kaybeden Ahmet Sağlam, "Kaza sonrasında OMÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezine geldim. Durumum çok kötüydü. Kendim hiç bir işimi halledemiyorum. Buranın hizmeti çok güzel. Burada çalışanlar çok iyi ilgileniyorlar. Faydasını görmeye başladım. Artık kendi işimi kendim halledebiliyorum" diye konuştu.

6 yıl önce beyin travması geçiren ve vücudunun sol tarafında zayıflık bulunmasından dolayı merkeze gelen Haşim Semez, "3 aylık bana fizik tedavi hizmeti almam gerektiğini söylediler. 2 ayımı geride bıraktım. Şu an sol tarafım iyice güçlenmiş durumda. Burada yürüyüş yapıyorum. Bisiklet sürüyorum. Teknolojik cihazlardan faydalanıyorum" şeklinde konuştu.

Merkez pandemi tedbirleri ile hizmet vermeye devam ediyor.

Bu merkeze gelen 'şifayap' oluyor

Kaynak: İHA

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