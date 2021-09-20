Bu kıyas bitmez: Ronaldo 3 maçta 4 gol, Messi 3 maç 0 gol

Cristiano Ronaldo bu yaz yuvası Manchester United'a dönerken, Lionel Messi ise doğduğu, 20 yıllık kulübü Barcelona'dan ayrılarak Fransız devi Psg'ye transfer oldu. Yaşayan efsanelerin yeni takımlarındaki ilk bölümleri de yine her zamanki gibi kıyas konusu yapıldı.

KRİTİK GOLLER

CR7, Manchester United'da 2'si Premier Lig, 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 3 maçta 4 gol kaydetti. Newcaslte ve West Ham maçlarındaki goller takımı ipten aldı. Messi ise ilk 3 maçında etkisiz kaldı.

HOCAYA TEPKİ

Messi, son lig maçında oyundan alındı. Arjantinli star, kenara gelmesine anlam veremedi. Barcelona'da onu oyundan çıkarmak adeta imkansızdı. Messi'nin takıma ve lige alışamadığı, hatta PSG'nin oyun sistemine uymadığıyla ilgili yorumlar yapıldı.

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