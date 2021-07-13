Bu ekipten uçan da kaçamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bu ekipten uçan da kaçamıyor

Bu ekipten uçan da kaçamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki kurban satış yerlerinde karasinek ilaçlaması yaptı.

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki kurban satış yerlerinde karasinek ilaçlaması yaptı.

Osmangazi Belediyesi tarafından Veysel Karani ve Geçit mahallelerinde oluşturulan hayvan satış yerleri, karasinek oluşumuna karşı her gün düzenli olarak ilaçlanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor. Büyük ve küçükbaş hayvanların satışının yapıldığı kotralarda ilk olarak otomobil arkasına yerleştirilen ilaçlama makinesi ile çalışma yapan ekipler, ikinci aşamada ise rezidüzel ilaçlama yöntemi ile kotraların içerisi ve çevresini ilaçlıyor. Ekipler, bu yıl ilk kez kullandıkları granül formda karasinek yemlerini kurban satış noktalarının farklı noktalarına bırakarak, karasinek ve larva oluşumuna karşı kesin çözüm sunuyor. Çalışmalar hem satış yapan hayvan sahipleri hem de kurbanlık alan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Belediye ekipleri karasinek oluşumuna engel olmak adına hayvan satış yerlerinde oluşan gübreleri her gün topluyor.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kurbanlık satış alanlarının sineklere karşı her gün ilaçlandığını ifade eden Yosun, "Belediyemiz tarafından Geçit ve Veysel Karani mahallelerinde kurbanlık satış alanı olarak belirlenen noktalarda pülverizatörler ile rezidüzel yani kalıcı ilaçlama yapıyoruz. Ayrıca bu sene ilk defa granül formdaki karasinek yemleri kotraların çevresine bırakıyoruz. İlaçlama konusunda bilgi ve tecrübeye sahip uzman ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar ile kurban satış yerlerindeki karasinek popülasyonunu büyük ölçüde yok ediyoruz" dedi. - BURSA

Bu ekipten uçan da kaçamıyor
Bu ekipten uçan da kaçamıyor
Bu ekipten uçan da kaçamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Deniz Akkaya Melisa Döngel Zeynep Bastık Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bu ekipten uçan da kaçamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 16:29:47. #1.15#

title