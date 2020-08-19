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Bu biberin bir tanesi 250 gram geliyor

Samsun'un Bafra Ovası'nda üretilen kapya biberin bir tanesi ortalama 250 gram geliyor.

Bu biberin bir tanesi 250 gram geliyor
19.08.2020 09:04 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:25

Samsun'un Bafra Ovası'nda üretilen kapya biberin bir tanesi ortalama 250 gram geliyor.

Bafra Ovası'nda yaklaşık 30 bin dekar alanda ekimi yapılan kapya biberin hasadı devam ediyor. Tarlada kilosu 2 buçuk liradan işlem gören kapya biber fiyatları şimdilik üreticinin yüzünü güldürüyor. Biber tarlalarını gezen Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Ben buradan salça yapan hanımlara seslenmek istiyorum. Her pazara gittiklerinde salçalık domates ve biberde Bafra'nın ürününü tercih etsinler" dedi.

Bir tanesi en az 230 gram

Başkan Tosuner şöyle devam etti:

"Biberin bir tanesi en az 230 gram. Salçada da yüzde 70 verim oranı var. Ovada herkes arazide yapmış olduğu ürünün toprak tahlilini yaptırıyor. Kullanacağı gübreyi yerinde ve kilosunda kullanıyor. Girdilerin az olması, kazançların çok olması serisine döndük. Bunu Bafra'da gerçekleştiriyoruz. Bugün Bafra'da halden günlük kavun, karpuz, sebzenin her çeşidinden 1 ton çıktığı oldu. Çiftçilerimiz üretiyor, tüketmek için de aileler Bafra'nın sebzesini tercih etsinler."

"Üründen de fiyatlardan da memnunuz"

Üretici Fikri Macit ise "Biber sezonumuz başladı. Ürün verimi çok güzel. Fiyatlar da kilosu 2,5 lira civarında. Gecen seneye oranla fiyatlar hemen hemen aynı. Üründen de fiyatlardan da memnunuz. Bafra'nın biberi Türkiye'de tanındı, çok talep görüyor. Çok dayanıklı salçalık biber. Bunun normalde adı kapya ama bizim Bafra bunu salçalık biliyor. Biber sezonu uzun. Ortalama 3-4 ay sürer. Tek sıkıntımız işçi bulamıyoruz. Yevmiye 120 lira olmasına rağmen beğenip çalışmıyorlar" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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