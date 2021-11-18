Bu akşam maç yok mu? 18 Kasım Perşembe bugün hangi maçlar var?
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var
Bu akşam maç var mı? 18 Kasım Perşembe bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde
BU AKŞAM MAÇLAR VAR?
20:45
Breidablik - Zhytlobud UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
20:45
Wolfsburg - Juventus UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
23:00
Chelsea - Servette UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
23:00
Real Madrid - PSG UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
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