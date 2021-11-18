Bu akşam maç yok mu? 18 Kasım Perşembe bugün hangi maçlar var?

Bu akşam maç var mı? 18 Kasım Perşembe bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde

BU AKŞAM MAÇLAR VAR?

20:45

Breidablik - Zhytlobud UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

20:45

Wolfsburg - Juventus UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

23:00

Chelsea - Servette UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

23:00

Real Madrid - PSG UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

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