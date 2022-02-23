Bu akşam maç var mı? 23 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 23 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 23 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
23.02.2022 Bugün
/
01:15
Everton DV - Monagas
Copa Libertadores
/
03:30
Millonarios - Fluminense
Copa Libertadores
/
03:30
Plaza Colonia - The Strongest
Copa Libertadores
/
06:15
Leon - Guastatoya
Concacaf Şampiyonlar Ligi
/
08:00
Yokohama Marinos - Kawasaki Frontale
Japonya J.League
/
09:25
Western United - Sydney FC
Avustralya A Ligi
/
09:25
Perth Glory - Macarthur Bulls
Avustralya A Ligi
/
10:00
Urawa - Vissel Kobe
Japonya J.League
/
11:55
Newcastle Jets - WS Wanderers
Avustralya A Ligi
/
12:00
Fenerbahçe - Boluspor
TFF Elit U16 Ligi
/
13:00
Adıyamanspor - Afjet Afyonspor
TFF 2. Lig
/
13:00
İnegölspor - Ergene Velimeşe
TFF 2. Lig
/
13:00
Bucaspor - Eskişehirspor
TFF 2. Lig
/
13:00
Akhisarspor - Pendikspor
TFF 2. Lig
/
13:00
Vanspor - Kahramanmaraş
TFF 2. Lig
/
13:00
Çorum FK - Bayburt GÖİ
TFF 2. Lig
/
13:00
Somaspor - Serik Bld.
TFF 2. Lig
/
13:00
Bodrumspor - Sivas Bld.
TFF 2. Lig
/
13:00
1461 Trabzon - Sakaryaspor
TFF 2. Lig
/
13:00
Sarıyer - Etimesgut Bld.
TFF 2. Lig
/
14:30
Fenerbahçe - Boluspor
TFF Elit U17 Ligi
/
16:00
AS Otoho - Cotonsport
CAF Konfederasyon Kupasi
/
17:00
Türkiye - Sırbistan
FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri
/
20:00
Gaziantep FK - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
/
20:30
Benevento - Como
İtalya Serie B
/
20:30
Brescia - Ascoli
İtalya Serie B
/
20:30
Crotone - Cosenza
İtalya Serie B
/
20:30
Frosinone - Reggina
İtalya Serie B
/
20:30
Lecce - Cittadella
İtalya Serie B
/
20:45
KAA Gent - Seraing
Belçika Pro League
/
22:30
Burnley - Tottenham
İngiltere Premier Lig
/
22:30
Watford - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
/
22:45
Liverpool - Leeds United
İngiltere Premier Lig
/
22:45
Sheffield Utd - Blackburn Rovers
İngiltere Championship
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23:00
Atletico Madrid - Manchester Utd
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
/
23:00
Benfica - Ajax
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16