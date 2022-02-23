Bu akşam maç var mı? 23 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? - Haberler
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Bu akşam maç var mı? 23 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

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Bu akşam maç var mı? 23 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 23 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 23 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

23.02.2022 Bugün

/

01:15

Everton DV - Monagas

Copa Libertadores

/

03:30

Millonarios - Fluminense

Copa Libertadores

/

03:30

Plaza Colonia - The Strongest

Copa Libertadores

/

06:15

Leon - Guastatoya

Concacaf Şampiyonlar Ligi

/

08:00

Yokohama Marinos - Kawasaki Frontale

Japonya J.League

/

09:25

Western United - Sydney FC

Avustralya A Ligi

/

09:25

Perth Glory - Macarthur Bulls

Avustralya A Ligi

/

10:00

Urawa - Vissel Kobe

Japonya J.League

/

11:55

Newcastle Jets - WS Wanderers

Avustralya A Ligi

/

12:00

Fenerbahçe - Boluspor

TFF Elit U16 Ligi

/

13:00

Adıyamanspor - Afjet Afyonspor

TFF 2. Lig

/

13:00

İnegölspor - Ergene Velimeşe

TFF 2. Lig

/

13:00

Bucaspor - Eskişehirspor

TFF 2. Lig

/

13:00

Akhisarspor - Pendikspor

TFF 2. Lig

/

13:00

Vanspor - Kahramanmaraş

TFF 2. Lig

/

13:00

Çorum FK - Bayburt GÖİ

TFF 2. Lig

/

13:00

Somaspor - Serik Bld.

TFF 2. Lig

/

13:00

Bodrumspor - Sivas Bld.

TFF 2. Lig

/

13:00

1461 Trabzon - Sakaryaspor

TFF 2. Lig

/

13:00

Sarıyer - Etimesgut Bld.

TFF 2. Lig

/

14:30

Fenerbahçe - Boluspor

TFF Elit U17 Ligi

/

16:00

AS Otoho - Cotonsport

CAF Konfederasyon Kupasi

/

17:00

Türkiye - Sırbistan

FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

/

20:00

Gaziantep FK - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

/

20:30

Benevento - Como

İtalya Serie B

/

20:30

Brescia - Ascoli

İtalya Serie B

/

20:30

Crotone - Cosenza

İtalya Serie B

/

20:30

Frosinone - Reggina

İtalya Serie B

/

20:30

Lecce - Cittadella

İtalya Serie B

/

20:45

KAA Gent - Seraing

Belçika Pro League

/

22:30

Burnley - Tottenham

İngiltere Premier Lig

/

22:30

Watford - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

/

22:45

Liverpool - Leeds United

İngiltere Premier Lig

/

22:45

Sheffield Utd - Blackburn Rovers

İngiltere Championship

/

23:00

Atletico Madrid - Manchester Utd

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

/

23:00

Benfica - Ajax

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

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