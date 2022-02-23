Bu akşam maç var mı? 23 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 23 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

23.02.2022 Bugün / 01:15 Everton DV - Monagas Copa Libertadores / 03:30 Millonarios - Fluminense Copa Libertadores / 03:30 Plaza Colonia - The Strongest Copa Libertadores / 06:15 Leon - Guastatoya Concacaf Şampiyonlar Ligi / 08:00 Yokohama Marinos - Kawasaki Frontale Japonya J.League / 09:25 Western United - Sydney FC Avustralya A Ligi / 09:25 Perth Glory - Macarthur Bulls Avustralya A Ligi / 10:00 Urawa - Vissel Kobe Japonya J.League / 11:55 Newcastle Jets - WS Wanderers Avustralya A Ligi / 12:00 Fenerbahçe - Boluspor TFF Elit U16 Ligi / 13:00 Adıyamanspor - Afjet Afyonspor TFF 2. Lig / 13:00 İnegölspor - Ergene Velimeşe TFF 2. Lig / 13:00 Bucaspor - Eskişehirspor TFF 2. Lig / 13:00 Akhisarspor - Pendikspor TFF 2. Lig / 13:00 Vanspor - Kahramanmaraş TFF 2. Lig / 13:00 Çorum FK - Bayburt GÖİ TFF 2. Lig / 13:00 Somaspor - Serik Bld. TFF 2. Lig / 13:00 Bodrumspor - Sivas Bld. TFF 2. Lig / 13:00 1461 Trabzon - Sakaryaspor TFF 2. Lig / 13:00 Sarıyer - Etimesgut Bld. TFF 2. Lig / 14:30 Fenerbahçe - Boluspor TFF Elit U17 Ligi / 16:00 AS Otoho - Cotonsport CAF Konfederasyon Kupasi / 17:00 Türkiye - Sırbistan FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri / 20:00 Gaziantep FK - Y.Malatyaspor Spor Toto Süper Lig / 20:30 Benevento - Como İtalya Serie B / 20:30 Brescia - Ascoli İtalya Serie B / 20:30 Crotone - Cosenza İtalya Serie B / 20:30 Frosinone - Reggina İtalya Serie B / 20:30 Lecce - Cittadella İtalya Serie B / 20:45 KAA Gent - Seraing Belçika Pro League / 22:30 Burnley - Tottenham İngiltere Premier Lig / 22:30 Watford - Crystal Palace İngiltere Premier Lig / 22:45 Liverpool - Leeds United İngiltere Premier Lig / 22:45 Sheffield Utd - Blackburn Rovers İngiltere Championship / 23:00 Atletico Madrid - Manchester Utd UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 / 23:00 Benfica - Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

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