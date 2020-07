BTÜ'den Osmangazi Meydanı'na tam not BTÜ'den Osmangazi Meydanı'na tam not Osmangazi Meydanı şantiyesini gezen Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ve akademisyenler, projeye tam not verdi.

BTÜ'den Osmangazi Meydanı'na tam not BURSA - Osmangazi Meydanı şantiyesini gezen Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ve akademisyenler, projeye tam not verdi. Karademir, Bursa'ya değer katacak olan bu dev projenin, aynı zamanda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın ne kadar vizyoner bir kişiliği sahip olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Osmangazi Belediyesi'nin kente değer katan projelerinden biri olan Osmangazi Meydanı için çalışmalar bütün hızıyla devam ederken, kent dinamikleri de Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın daveti ile şantiye alanını gezme ve çalışmaları yakından görme fırsatı buluyor. Dev şantiyenin son ziyaretçileri Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Didem Güneş Yılmaz ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gül Atanur oldu. Başkan Dündar, makamında ağırladığı BTÜ heyetine ilk olarak Osmangazi Meydanı Projesi'nin maketi üzerinde bilgiler verdi. Daha sonra şantiye alanına geçen Rektör Karademir ve beraberindeki heyete, projenin uygulama alanını gezdiren Dündar, projenin teferruatını anlattı. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Bursa'nın Osmangazi Meydanı gibi dev bir projeye sahip olacak olmasından dolayı onur duyduklarını ifade ederek, "Bursa'nın merkezinde yer alan ve yıllardır atıl halde kalan bu bölgeye Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, vizyon katmış. Büyük bir eser ortaya koymak için çalışma başlatmış. Yeni şehirleşen yerlerde yöneticilik yapmak kolay, ancak Osmangazi gibi belli bir tarihe sahip olan, merkezi bölgelerde yöneticilik yapmak hiç de kolay değil. Bunun için vizyon sahibi yöneticiler lazım Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, bu proje ile ne kadar büyük bir vizyoner bir kişiliğe sahip olduğunu ortaya koyuyor. Yurtdışına gittiğimizde gördüğümüz şehir meydanlarının örneklerini ülkemizde de görmeye başladık. Osmangazi Meydanı da, bunlardan bir tanesi olacak. Mustafa Başkanımızın yaptığı projelerin hepsi Bursa'ya büyük değer katıyor. Bursa Teknik Üniversitesi olarak tüm imkanlarımız ve hocalarımız ile birlikte her zaman desteğe hazırız" dedi. Osmangazi Meydanı şantiyesinde kent dinamiklerini ağırlamaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Dündar, "Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ve değerli akademisyenlerimize şantiyeyi gezdirerek çalışmalar hakkında bilgi verdik. Bursa'mızın merkezine yapmış olduğumuz bu önemli çalışmada, onların da görüşlerini almak ve çalışmamızı anlatmak bizim için önemli. Burada çok ciddi bir çalışma var. İnşaat için yer tesliminin yapılmasının üzerinden bir yıl geçti ve buradaki çalışmalar bir yıldır fasılasız şekilde devam ediyor. Hafriyat çalışmalarında sone geldik. Zemini güçlendirmek için 631 fore kazık çakıldı. Önümüzdeki günlerde çimento dökmeye başlayacağız" diye konuştu. Kaynak: İHA