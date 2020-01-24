BTSO Akademi'den 2019'da 8 bin 500 yönetici ve çalışan faydalandı

24.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:19

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) eğitim ve gelişim platformu BTSO Akademi Projesi kapsamında 2019 yılında düzenlenen 80'e yakın eğitimden 8 bin 500 yönetici ve çalışan faydalandı. Sektörlerin ve meslek komitelerinin talepleri doğrultusunda düzenlenen stratejik alanlardaki eğitimlere iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.



Türkiye'deki oda ve borsalara rol model olan BTSO Akademi'de gerçekleştirilen eğitimler, 2019 yılında da artarak devam etti. 2014 yılında hayata geçirilen BTSO Akademi kapsamında geçen yıl alanında uzman isimler, Bursa iş dünyasının yönetici ve çalışanları ile buluştu. BTSO Akademi'de bütçe yönetiminden dış ticarete; iş sağlığı ve güvenliğinden kişisel verilerin korunmasına kadar 80'e yakın eğitim programı düzenlendi. KOSGEB ile birlikte düzenlenen 'Uygulamalı Girişimcilik' ve Payitaht Çarşı Kurumsal Gelişim eğitimlerinin de gerçekleştiği 2019 yılındaki programlara 8 bin 500'ün üzerinde yönetici ve çalışan iştirak etti.



Bursa iş dünyasının ve BTSO meslek komitelerinin talepleri doğrultusunda belirlenen eğitimler arasında firmalar için stratejik öneme sahip konular da yer aldı. BTSO Akademi kapsamında 2019 yılında 'Dış Ticaret', 'Finansal Raporlama', 'Hibe ve Teşvikler', 'Yalın Yönetim', 'KOBİ Rekabetçiliği', 'Markalaşma', 'Patent', 'Yapay Zeka' ve 'Etkin Finans Yönetimi' konularında da programlar düzenlendi. Firmaların dış ticaret kanallarını güçlendirecek bu eğitimlere de firmalar yoğun ilgi gösterdi.



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasına yönelik 6 yıl önce başlatılan Akademi Projesi kapsamında şimdiye kadar 420 eğitim programından 32 bin yönetici ve çalışanın faydalandığını söyledi. Türkiye'nin en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden olan Bursa'da şirketlerin gelişmesinde anahtar faktörün 'eğitim' olduğunu kaydeden Başkan Burkay, özellikle dış ticaret, ihracat mevzuatları ve dijital pazarlama gibi eğitimlerinin yoğun katılımla yapıldığını kaydetti. Başkan Burkay, "Firmalarımızın ihracatını ve rekabetçiliğini güçlendirmek amacıyla kurguladığımız Küresel Fuar Acentesi, UR-GE ve Ticari Safari Projelerimiz firmalarımızın ihracatını artırıyor. Bu projelerden faydalanan KOBİ'lerimiz, dış ticaret, ihracat mevzuatları ve olanakları, ihracat teşvikleri ile devlet hibeleri konularında düzenlenen eğitimlerimize büyük ilgi gösteriyor." diye konuştu.



Başkan Burkay, BTSO Akademi eğitimlerinin 2020 yılında da yeni eğitim programlarıyla devam edeceğini söyledi. Bursalı firmaların taleplerine göre seminer ve paneller düzenlediklerini ifade eden Başkan Burkay, "Firmalarımızı rakiplerinden farklı kılacak enstrümanlardan en önemlisi bilgi olacaktır. İş dünyası profesyonellerimizin kişisel gelişimlerine yapmış oldukları yatırım, aslında kentimizin ve ülkemizin geleceği adına yapmış oldukları yatırımlardır. Bursa iş dünyasına yönelik hayata geçirdiğimiz eğitimlere katılan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Eğitimlerle ilgili talep ve bilgilere ise akademi.btso.org.tr web adresinden ulaşılabiliyor. - BURSA

Kaynak: İHA