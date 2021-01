British Council "sürdürülebilir gelecek" bursu veriyor

British Council, "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin GREAT Bursları" kapsamında her biri 10 bin sterlin değerinde beş adet lisansüstü eğitim bursu veriyor.

British Council ve Birleşik Krallık hükümetinin yürüttüğü GREAT Kampanyası kapsamında iklim değişikliği ile ilgili bir konuda bir yıllık lisansüstü eğitim almak isteyen öğrencilere burs programı başlatıldı. Türkiye'den beş öğrencinin yararlanacağı programda her bir burs, eğitim ücretini karşılamak üzere 10 bin sterlin olarak belirlendi.

British Council'ın COP26'ya ( Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı) değer katmak için yürüttüğü küresel kültürel ilişkiler programının bir parçası olan burs programı dahilinde Türkiye'den öğrencilere burs veren üniversiteler arasında Anglia Ruskin University, Cranfield University, University of East Anglia, University of Essex and University of Glasgow yer alıyor.Sürdürülebilir Bir Gelecek için GREAT Bursları Birleşik Krallık'ta iklim değişikliği programlarına erişimi genişletmek ve olumlu değişim için genç sözcülerden oluşan bir grup oluşturmak amacıyla tasarlandı.British Council açıklamasında. "Bu program çevre konularına duyarlı beş öğrencinin Birleşik Krallık'ta eğitimlerini ilerletmelerini ve yeşil meslekler ve dönüşümsel değişim sürecine katkı sağlamayı amaçlıyor. 2021/2022 akademik yılına yönelik burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin bursu veren üniversite tarafından programa kabul almış olması ve programa giriş koşullarının tümünü yerine getirmiş olması gerekiyor" denilri.Açıklamaya göre, her bir bursun son başvuru tarihi ilgili üniversitenin web sayfasında bulunabiliyor. Sürdürülebilir Bir Gelecek için GREAT Bursları hakkında bilgiye www.britishcouncil.org.tr/scholarships/great-scholarships-sustainable-future adresinden ulaşılabiliyor. Birleşik Krallık'ın kültürel ilişkiler ve eğitim fırsatlarından sorumlu uluslararası kuruluşu British Council, Birleşik Krallık ve diğer ülkeler arasında kültür-sanat, eğitim ve İngillizce dili aracılığıyla bağlantılar kuruyor, anlayış ve güven inşa ediyoruz. Geçen yıl 80 milyondan fazla kişiyle yüz yüze, 791 milyonun üzerinde kişiyle de internet üzerinden, radyo ve TV programlarımızla ve basılı yayınlarımızla iletişim kurduk. 1934 yılında kurulan British Council, Kraliyet Tüzüğü ile tüzel kişilik kazanmış bir hayır kurumu ve bir kamu kuruluşudur. Gelirimizin yüzde 15'i ise Birleşik Krallık hükümeti tarafından karşılanıyor. www.britishcouncil.org.tr26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) 1 - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında Glasgow'da gerçekleşecektir. Birleşik Krallık'ın ev sahipliğinde düzenlenen bu uluslararası iklim değişikliği zirvesi, iklim değişikliğiyle mücadele için eşgüdümlü eylem konusunda anlaşmaya varmak üzere aralarında devlet başkanları, iklim uzmanları ve bu alanda kampanya düzenleyenlerin yer aldığı 30.000'den fazla delegeyi bir araya getirecek.British Council, iklim değişikliğinin ortak zorluklarını ele alan sanat, eğitim ve bilim alanlarında iş birliği, diyalog ve eylem fırsatları yaratarak COP26'nın başarısını ve mirasını desteklemek için dünya çapındaki ortaklarla birlikte çalışıyor. (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı