Brice Dja Djedje'den taraftarların gönlünü fetheden hareket

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Menemenspor'la karşı karşıya gelen Samsunspor'da Brice Dja Djedje'nin hareketi futbolseverlerden büyük alkış aldı. Sakatlık geçiren Menemensporlu futbolcu Rıdvan Kolçak'ın saha dışına taşınmasına yardım eden tecrübeli futbolcunun bu hareketi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Menemenspor'la 2-2 berabere kalan Samsunspor'da Dja Djedje'nin sakatlanan rakip takım futbolcusunun saha dışına taşınmasına yardım etmesi büyük alkış aldı. Sosyal medyada tecrübeli futbolcu için övgü dolu paylaşımlar yapıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Samsunspor'un tecrübeli futbolcusu Brice Dja Djedje'in sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Menemensporlu Rıdvan Koçak'ın kenara taşınmasına yardımcı olması futbolseverlerin takdirini kazandı. Sahada basmadık yer bırakmayan Djedje'nin oyunun soğumaması ve zamanın geçmemesi için Rıdvan Koçak'ın kenara taşınmasına yardımcı olması, Samsunspor taraftarını mest etti. Karadeniz ekibinin taraftarları, Fildişi Sahilli oyuncu hakkında övgü dolu tweet'ler attı.