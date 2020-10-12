Brezilyalı forvet Reginaldo'dan aşk itirafı: Elisabetta Canalis ile olan ilişkim, futbol kariyerimi cezalandırdı

Kariyerinde daha önce Treviso, Fiorentina, Parma ve Siena gibi takımlarda forma giyen Brezilyalı forvet Reginaldo, İtalyan oyuncu Elisabetta Canalis ile yaşadığı aşkın kariyerini nasıl olumsuz etkilediğini anlattı.

İtalyan basınına röportaj veren 37 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, yaklaşık 7 ay süren ilişkisiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Aralarında ilk görüşte bir aşkın başladığını söyleyen Reginaldo, "Bernardo Corradi'nin evindeki doğum günü partisinde tanışmıştık. İkimiz de birbirimizin kim olduğunu biliyorduk ve aramızda anında bir aşk kıvılcımı yeşerdi. Birkaç ay sürse de güzel bir aşk hikayesiydi" dedi.

"BENİ YANILTTI VE TERK ETTİ"

42 yaşındaki oyuncu tarafından terk edildiğini belirten forvet oyuncusu, "Elisabetta beni yanılttı ve terk etti. Bunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Medyadaki bazı yalanlar, insanlara gerçek gibi yutturulduğu için beni daha çok Canalis'e olan hislerimden dolayı hatırlıyorlar" şeklinde konuştu.

"ONUNLA YAŞADIĞIM AŞK KARİYERİMİ FAZLASIYLA CEZALANDIRDI"

Yaşadığı ilişkinin futbol kariyerinden çok şey götürdüğünü belirten 37 yaşındaki Reginaldo, "Ünlü bir kadınla yaşadığım ilişki, futbolda benden çok şey alıp götürdü. Çünkü birçok yönetici, beni sadece kadınları ve iyi bir yaşam sürmeyi düşünen biri olarak görüyorlardı. Yaşadığım hiçbir şeyi inkar etmiyorum ancak Canalis ile yaşadığım aşkın kariyerimi fazlasıyla cezalandırdığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Treviso'nun altyapısında başlayan kariyerinde birçok kulüpte forma giyen Reginaldo, son olarak sezon başında Reggina'dan Catania'ya transfer olmuştu.