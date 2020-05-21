Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 bini geçti
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Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 bini geçti

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 38'e yükseldi.

Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 bini geçti
21.05.2020 16:40 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:43

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 38'e yükseldi.

ABD'nin koronavirüsün yayılmasında merkez üssü haline gelmesinin ardından Güney Amerika ülkesi Brezilya'da da vaka ve ölümlerde artış gözlemlendi. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 38'e; toplam vaka sayısı ise 294 bin 152'ye ulaştı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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