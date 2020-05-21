Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 bini geçti Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 38'e yükseldi.

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 38'e yükseldi.

ABD'nin koronavirüsün yayılmasında merkez üssü haline gelmesinin ardından Güney Amerika ülkesi Brezilya'da da vaka ve ölümlerde artış gözlemlendi. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 38'e; toplam vaka sayısı ise 294 bin 152'ye ulaştı.

Kaynak: DHA