Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bini geçti Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 240'a yükseldi.

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 240'a yükseldi.

ABD'nin koronavirüsün yayılmasında merkez üssü haline gelmesinin ardından Güney Amerika ülkesi Brezilya'da da vaka ve ölümlerde artış gözlemlendi. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bin 240'ya; toplam vaka sayısı ise 190 bin 137'ye ulaştı.

Kaynak: DHA