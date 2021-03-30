Brezilya'da Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları değişecek
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Brezilya'da Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları değişecek

Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel
Brezilya'da Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları değişecek

BUENOS Brezilya'da dün Savunma Bakanı Fernando Azevedo'nun istifa etmesinin ardından Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlarının da değiştirileceği duyuruldu.

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BUENOS Brezilya'da dün Savunma Bakanı Fernando Azevedo'nun istifa etmesinin ardından Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlarının da değiştirileceği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlarının değiştirileceğini bildirir. Karar, yeni Savunma Bakanı Braga Netto, Eski Savunma Bakanı Azevedo ve kuvvet komutanlarının katıldığı toplantıda açıklandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, komutanların değişmesine ilişkin bir sebep gösterilmezken, Kara Kuvvetleri Komutanı Edson Pujol, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ilques Barbosa ve Hava Kuvvetleri Komutanı Antonio Carlos Moretti Bermudez'in yerine kimin getirileceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Bolsonaro kabinesinde 6 isim değişmişti

Yen tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son günlerde ciddi artış gösterdiği Brezilya'da, dışişleri ile savunma bakanlarının istifasının ardından Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kabinesinde yaptığı 6 değişikliği duyurmuştu.

Göreve gelmesinden bu yana kabinesindeki en köklü değişimi yapan Bolsonaro, savunma, dışişleri ve adalet bakanlarıyla Brezilya Başsavcısı, Hükümet Sekreteri ve bakanlık seviyesinde görev yapan Kabine Şefi'nin değiştiğini açıklamıştı.

Eski Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo'nun, Senato ve Temsilciler Meclisinin baskısı nedeniyle istifa ettiği belirtilmiş ve Eski ABD Başkanı Donald Trump ile benzer dış politika izlemesinin Çin ile diplomatik ilişkileri soğuttuğu, bu nedenle Kovid-19 aşılarına erişimi zorlaştırdığı öne sürülmüştü.

Özellikle karantina karşıtı tavırlarıyla öne çıkan Bolsonaro'nun ülkesinde 310 binden fazla kişinin ölümüne sebebiyet veren ve 12,5 milyondan fazla kişide görülen Kovid-19 salgınıyla mücadele yöntemi tartışma konusu olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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