Böyle saldırı ne görüldü ne duyuldu! Yıldız oyuncu Fekir, Kerem'i kulağından çekip yumruk attı
Avrupa Ligi'nde Leverkusen-Betis maçının son anlarında ortalık karıştı. Betis'in yıldızı Fekir, Türk futbolcu Kerem Demirbay'a saldırdı. Fekir, Kerem'i kulağından ve saçlarını çekip, yumruk attı. Ardından saha savaş alanına döndü.
Bayer Leverkusen'in Real Betis'i konuk ettiği maçın uzatmasında saha savaş alanına döndü. Leverkusen'den Kerem Demirbay'ın topu üzerine sert atması çılgına dönen Fekir, sahayı karıştırdı.
Fekir, Türk futbolcunun üzerine koşup boğazına yapıştı. Önce kulağından, ardından saçından çekip yumruk attı.
Öfkesi dinmeyen Fekir, araya girenlere de saldırdı. Fekir, Leverkusenli oyuncuların ve görevlilerin boğazını sıktı.
Maçın İngiliz hakemi Anthony Taylor, Kerem ve Fekir'e kırmızı kart gösterdi. Fekir'in ağır ceza alabileceği aktarıldı.
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