Böyle saldırı ne görüldü ne duyuldu! Yıldız oyuncu Fekir, Kerem'i kulağından çekip yumruk attı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Böyle saldırı ne görüldü ne duyuldu! Yıldız oyuncu Fekir, Kerem'i kulağından çekip yumruk attı

Haberler.com - Haberler | Spor

Avrupa Ligi'nde Leverkusen-Betis maçının son anlarında ortalık karıştı. Betis'in yıldızı Fekir, Türk futbolcu Kerem Demirbay'a saldırdı. Fekir, Kerem'i kulağından ve saçlarını çekip, yumruk attı. Ardından saha savaş alanına döndü.

Bayer Leverkusen'in Real Betis'i konuk ettiği maçın uzatmasında saha savaş alanına döndü. Leverkusen'den Kerem Demirbay'ın topu üzerine sert atması çılgına dönen Fekir, sahayı karıştırdı.

Böyle saldırı ne görüldü ne duyuldu! Kerem'i kulağından çekip yumruk attı

Fekir, Türk futbolcunun üzerine koşup boğazına yapıştı. Önce kulağından, ardından saçından çekip yumruk attı.

Böyle saldırı ne görüldü ne duyuldu! Kerem'i kulağından çekip yumruk attı

Öfkesi dinmeyen Fekir, araya girenlere de saldırdı. Fekir, Leverkusenli oyuncuların ve görevlilerin boğazını sıktı.

Böyle saldırı ne görüldü ne duyuldu! Kerem'i kulağından çekip yumruk attı

Maçın İngiliz hakemi Anthony Taylor, Kerem ve Fekir'e kırmızı kart gösterdi. Fekir'in ağır ceza alabileceği aktarıldı.

Böyle saldırı ne görüldü ne duyuldu! Kerem'i kulağından çekip yumruk attı

Böyle saldırı ne görüldü ne duyuldu! Kerem'i kulağından çekip yumruk attı

Böyle saldırı ne görüldü ne duyuldu! Kerem'i kulağından çekip yumruk attı

Haberler.com - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title