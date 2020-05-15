HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

BOTAŞ'tan "Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi" açıklaması Açıklaması

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından yürütülen Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi'nde güzergahın belirlenmesinde 2016'da meydana gelen yangın sonrası oluşan ağaçsız alanların tercih edildiği belirtilerek, "BOTAŞ, inşaat aşamasında kesilebilecek ağaçların 10 katı kadar ağaç...

BOTAŞ'tan
15.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:22

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından yürütülen Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi'nde güzergahın belirlenmesinde 2016'da meydana gelen yangın sonrası oluşan ağaçsız alanların tercih edildiği belirtilerek, "BOTAŞ, inşaat aşamasında kesilebilecek ağaçların 10 katı kadar ağaç dikimi yapılacağını taahhüt etmektedir. Daha önceki projelerde Orman Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanmış ve her ağaç karşılığında 10 ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, kurumun 81 il ve 550 ilçede doğal gaz projelerine devam ederken çevre dostu adımlar attığı vurgulandı.

Şirketin, son yıllardaki önemli projelerinden birinin Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi olduğu anımsatılan açıklamada, "Proje ile ülkemizin doğal gaza dayalı enerji üretim ve sanayi tesislerinin yoğun olduğu, aynı zamanda konut doğal gaz tüketiminin en fazla olduğu noktalara yakın Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde, doğal gaz depolama ve iletim sistemi kapasitesinin geliştirilmesi ve arz güvenliğine katkıda bulunulması Çanakkale ve İstanbul Boğazları'ndaki gemi trafiğinden kaynaklanan sıkıntıların önlenmesi ve ülkemizin öncelikle Balkanlar, Avrupa ve dünya doğal gaz ticaretinde etkin bir konuma gelmesi amaçlanmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu projeyle doğal gazın uluslararası piyasadan temininde, gazın sıvılaştırılarak nakledilmesi ve kurulacak liman ile tesislerle yeniden gaz haline dönüştürülerek sisteme verilmesiyle, yenilikçi bir yaklaşımın devreye sokulduğu aktarıldı.

"Kamu kurum ve kuruluşlarından görüş talep edildi"

Açıklamada, çalışmaların çevreye duyarlı şekilde bilimsel ve teknik yaklaşımlarla yürütüldüğünün altı çizilerek, "Proje sosyo-ekonomik fayda ile ulusal ve uluslararası standartlar gözetilerek yürütüldü. Teknik kriterler çerçevesinde hazırlanan güzergah koridoru, BOTAŞ tarafından ilgili merkezi ve yerel kamu kurum ve kuruluşlarına sunulmuş ve görüşleri talep edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Proje kapsamında, Saros Körfezi'nde inşa edilecek liman ve iskele tesisinden çıkış yapıp mevcut sisteme bağlanacak 17 kilometrelik bir doğal gaz boru hattı yapımının planladığı belirtilen açıklama, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu boru hattının tesis edilmesinin ardından hattın geçtiği arazide yeniden mevsimsel tarım yapılabilecek olup, hattın ağaç tarımcılığı yürütülen kapalı bahçelerden geçirilmemesine özen gösterilmiştir. Orman alanlarında boru hattı geçişi, 6381 Sayılı Orman Kanunu'nun 17. Maddesi ve uygulama yönetmeliği çerçevesinde yapılmıştır. Güzergah kesinleştirilirken orman yangın önleme şeritleri ve kadastro yolları kullanılmıştır. Orman Genel Müdürlüğüne sunulan Orman Geçişi İzin Dosyaları, ilgili kurum ve kuruluşların da görüşleri çerçevesinde uygun bulunarak onanmıştır. Güzergahın belirlenme sürecinde ormanlık alanlardan geçilmesinin zorunlu olması halinde, ağaç zayiatının minimize edilebilmesi için 2016 yılında meydana gelen yangın sonrası oluşan ağaçsız alanlar tercih edilmiştir. BOTAŞ, inşaat aşamasında kesilebilecek ağaçların 10 katı kadar ağaç dikimi yapılacağını taahhüt etmektedir. Daha önceki projelerde Orman Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanmış ve her ağaç karşılığında 10 ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir."

BOTAŞ ve çevre yatırımları

Açıklamada, BOTAŞ'ın çevre konusundaki faaliyetleri nedeniyle dünyanın en prestijli çevre ödülü olarak kabul edilen "Uluslararası Yeşil Dünya Ödülleri"nde üç ayrı dalda dört ödül aldığına dikkati çekildi.

BOTAŞ tarafından geçen yıl 145 hektarlık alana değişik türlerde 124 bin ağaç fidanı dikildiği hatırlatılan açıklamada, "Ayrıca Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi ile göldeki su seviyesi arttırıldı. Bu sayede yıllardır kurumakta olan gölün ekosistemi canlandı ve bölgede üreyen büyük flamingo türünün sayısı arttı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu Ekonomi
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi Ekonomi
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı Ekonomi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Güne yükselişle başlayan gram altın 386,5 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan gram altın 386,5 liradan işlem görüyor
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar Ekonomi
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor Ekonomi
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye AVM tutkusundan vazgeçemiyor: 3 günde 3 milyon 400 bin kişi AVM'leri ziyaret etti
Türkiye AVM tutkusundan vazgeçemiyor: 3 günde 3 milyon 400 bin kişi AVM'leri ziyaret etti
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye...
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı
OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Deniz Gezmiş Devlet Bahçeli Berat Albayrak Sırrı Süreyya Önder
Magazin Neva Sezen Aksu Jennifer Lopez Michael Jackson
Spor Hasan Şaş Tamer Tuna Ahmet Ağaoğlu Mehmet Özdilek Bülent Korkmaz
Daha Fazla Çocuk Karar Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: BOTAŞ'tan "Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi" açıklaması Açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 12:50:01. #1.15#
title