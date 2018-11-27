Bosna Hersek Heyeti TBMM'de

TBMM Başkanvekili Levent Gök, "Bosna Kapısı Projesi" kapsamında Meclise gelen ve aralarında akademisyenler, sanatçılar, STK temsilcilerinin de bulunduğu Bosna Hersek heyetini kabul etti.

Kabulde konuşan Gök, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yoğun programından dolayı heyeti kabul edemediğini ve Meclis adına bu görüşmeyi kendisinin yaptığını belirterek, heyette bulunanlara Yıldırım'ın sevgi ve saygılarını iletti.

Türkiye'nin Bosna Hersek ile olan hukuku ve yakınlığına vurgu yapan Gök, "Sizler ne hissediyorsanız biz de Türkiye'de onu hissediyoruz." dedi.

Srebrenitsa katliamının Bosna Hersek'te açtığı derin acıların Türkiye'de de yaşandığını, katliamın yıl dönümlerinde pek çok yerde anma törenlerinin düzenlendiğini dile getiren Gök, "Srebrenitsa katliamı sadece Boşnak kardeşlerimizin değil, Türkiye'de yaşayan bütün yurttaşlarımızın da ortak acısıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Bosna Hersek'e yaptığı çeşitli ziyaretleri anımsatan Gök, "Bu ziyaretlerde, özellikle ekonomi, ticaret, altyapı, ulaştırma, tarım, enerji, turizm gibi alanlarda somut iş birliği yapılması konusunda önemli temaslarda bulunuldu." dedi.

Gök, Bosna Hersek'te 7 Ekim'de yapılan seçimlerin barış ve huzur ortamında sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarlı bir yapıyla bunun sürdürülmesi, Türkiye'nin de temel önceliklerinden biridir." diye konuştu.

Suriye'de yaşananların ardından Türkiye'de 4 milyona yakın Suriyelinin bulunduğunu ifade eden Gök, Bosna Hersek'in de bir kısım mültecilere kapılarını açarak, ev sahipliği yaptığını söyledi. Gök, "Bu konu elbette çok sıkıntılı ve üzerinde çok uğraşılması gereken bir konudur. Türkiye'deki ilgili kurumlarımızın, Bosna Hersek'teki göç ve mülteci sorunuyla ilgili her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etmek isteriz." dedi. Gök, Türkiye'nin, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği ve NATO entegrasyonu süreçlerine tam destek verdiğini vurguladı.

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Gök, "2017 yılında yaklaşık 620 milyon dolar bir ticaret hacmimiz vardı. Şimdi bunu bir milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminde kendisinin de içinde bulunduğu Meclisin bombalandığını ve büyük bir tehlike yaşandığını hatırlatan Gök, şöyle devam etti:

"Şimdilik küçük bir kısmını dostlarımıza göstermek üzere tutuyoruz ama aslında tahribat çok daha büyüktü. O anda, Meclis Genel Kurulda, 100 civarında milletvekili bulunuyordu ve bombalar tam da tepemize düştü. Hepimiz ölebilirdik. İşte bu darbeyi ve bu olayları yaşatan FETÖ'dür. Bu darbe girişimini gerçekleştiren bir terör örgütüdür. Türkiye'deki partilerin ortak duruşu ve halkımızın da darbeye ciddi bir şekilde karşı durmasıyla bu darbe savuşturulmuştur ama daha FETÖ unsurlarının Türkiye'den temizlendiği söylenemez.

FETÖ'nün bütün dış ülkelerde de irtibatları var. Bosna Hersek'te de var ama Bosna Hersek yönetimi bu konuda çok duyarlı bir davranış göstererek, Türkiye'nin yanında saf tutmuştur."

Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'da heyetle ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.